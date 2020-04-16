Как указывает Forbes, на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть число миллиардеров увеличилось со 100 до 102.
Всего в списке 200 имен. На первом месте размещен президент холдинга «Интеррос" Владимир Потанин, состояние которого на данный момент 19,7 миллиарда долларов.
На втором месте Владимир Лисин - председатель совета директоров НЛМК с состоянием 18,1 миллиарда долларов. А на третьем месте Леонид Михельсон, председатель правления "Новатэка"
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.