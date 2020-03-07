Российский банкир Олег Тиньков потерял за один день около 400 миллионов долларов. Стоимость акций компании TCS Group за пятницу снизилась на 22,9% и теперь составляет 17 долларов за штуку. Об этом сообщил Forbes. В процессе торгов цена за одну акцию опускалась до отметки 14,86 долларов.
В издании отмечают, что итоговая цена бумаг на закрытии торгов является ниже, чем во время их первичного размещения в 2013 году. Forbes подсчитал, что из-за падении стоимости акций Олег Тиньков потерял около 400 миллионов долларов и теперь его состояние оценивается в 2,1 миллиарда долларов.
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