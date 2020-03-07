Олег Тиньков потерял 400 миллионов долларов за один день

Российский банкир Олег Тиньков потерял за один день около 400 миллионов долларов. Стоимость акций компании TCS Group за пятницу снизилась на 22,9% и теперь составляет 17 долларов за штуку. Об этом сообщил Forbes. В процессе торгов цена за одну акцию опускалась до отметки 14,86 долларов.

В издании отмечают, что итоговая цена бумаг на закрытии торгов является ниже, чем во время их первичного размещения в 2013 году. Forbes подсчитал, что из-за падении стоимости акций Олег Тиньков потерял около 400 миллионов долларов и теперь его состояние оценивается в 2,1 миллиарда долларов.