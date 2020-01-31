Тяжкие долги Штефана Дюрра

Группа "ЭкоНива "собирается приобрести у холдинга "Фаэтон" три сельхозпредприятия в Ленинградской области. Об этом на днях рассказал заместитель председателя регионального правительства Олег Малащенко.

"Уже достигнуто соглашение по приобретению. Сделка в моем понимании уже будет завершена, когда Штефан Дюрр (президент холдинга "Эконива" — ред.) зайдет в эти предприятия", — отметил чиновник.

Речь идет о молочных фермах "Росагро", "Копорье" и "Остроговицы". Точная сумма сделки не называется и, как сообщает"Коммерсантъ", покупатель пока не рассчитался.

Эта новость опровергает недавние заверения самого Дюрра в том, что он берет "инвестиционную паузу"и в ближайшее время приобретать новые активы не собирается.

Агрохолдинг "ЭкоНива", основателем и основным владельцем которого является немец Штефан Дюрр, считается крупнейшим в России производителем молока. По оценке журнала Forbes, за годы работы в нашей стране Дюрр стал одним из крупнейших в РФ землевладельцем — ему принадлежит 524 га земли в 12 регионах России. Сам же холдинг журнал оценил в 16,2 млрд рублей.

При этом эксперты отмечают огромную закредитованность "ЭкоНивы", которая достигла уже 1 млрд евро!

Да и сам Штефан Дюрр не скрывает своей зависимости от ссудных средств, говоря, что будь ставки кредитов выше 2,5-3% годовых, его агрохолдинг не смог бы вернуть заемные средства банкам. Другими словами, для погашения взятых ранее кредитов Дюрр берет новую ссуду. И странно, что банки, видя в действиях "ЭкоНивы" признаки классической пирамиды, продолжают давать кредиты, да еще и на льготных условиях. Большинству же других агропроизводителей остается только мечтать о таких дешевых кредитах. Эксперты связывают такую избирательность банкиров с тем, что Штефан Дюрр является весьма известной фигурой в России, а также с его связями в федеральных и региональных эшелонах власти, благодаря которым получает лоббистскую поддержку. И это, несмотря на отсутствие собственных средств, помогает немцу продолжать приобретать земли и сельхозпредприятия в регионах России.

Кстати, на прошедшем 29 января XI съезде Национального союза производителе молока (Союзмолоко), Штефан Дюрр, который с прошлого года является его председателем правления, поблагодарил Минсельхоз РФ за поддержку.

"Спасибо Минсельхозу за поддержку, которую они нам оказали и будут оказывать: это льготные кредиты, CapEx (капитал, использующийся компаниями для приобретения или модернизации физических активов — прим. ред.), доплаты на литр молока. Продолжайте такой уровень поддержки, а мы и дальше будем отвечать приростом молока", — откровенно заявил Дюрр.

Он также обратил внимание на якобы недостаточную осведомленность населения о полезных свойствах молока и предложил "работать с людьми и потребителями, что наше молоко полезно, на мозги положительно работает, для роста хорошо". Судя по контексту, Дюрр обращался к представителям профильного министерства с предложением поддержать материально еще популяризацию и продвижение молока на рынке, чтобы выросли продажи. А член правления Союзмолока Андрей Шутов напрямую предложил Минсельхоз профинансировать кампанию по рекламе молока и молочной продукции.

"Дайте, пожалуйста, денег из госбюджета", — попросил он.

Еще одно следствие гигантской закредитованности "ЭкоНивы" — огромная задолженность по заработной плате. Она отражена даже в отчетности холдинга, например, в 2018 году она составляла 322 млн рублей.

За сухими цифрами отчетов стоят тысячи работников агрохолдинга и их семьи. Судя по их отзывам, взывать к руководству "ЭкоНивы" по поводу своевременной выплаты зарплаты бесполезно, поэтому свои эмоции они выплескивают в соцсетях (сохранена орфография и пунктуация авторов).

"Хочу обратиться к руководителям агрокомплекса "Эконива"!!! Когда вы прекратите издеваться над рабочими? Люди последний раз получали зарплату в сентябре, а на дворе декабрь. Мой муж и отец большого семейства третий месяц без зарплаты. У нас дома шесть детей. Нам нечего есть!!! На днях за неуплату грозятся отключить свет. На улице зима. Долг образовался не по нашей вине. На подворье от голода сдохли две козы, так как их нечем кормить. Люди!!! Помогите! Дома уже неделю нет хлеба! Мы находимся в Давыдовке Лискинского района Воронежской области", — этот крик души Оксаны Наседкиной — жены одного из работников "ЭкоНивы", написанный в фейсбуке в декабре прошлого года не нуждается в комментариях.

Есть и менее эмоциональные, но не менее драматические отзывы других работников "ЭкоНивы", в том числе и бывших. Так, Ольга из города Лиски той же Воронежской области пишет на сайте "Правда сотрудников" :

"Проработав на жк 1 в городе Боброве оператором машинного доения, осталась в шоке от вранья о достойной зарплате в 30000 р."Достойная" зарплата начинается с 20000 р да её задерживают 2 месяца, будут обещать повысить через пол года, не верте".

А вот там же отзыв бывшего сотрудника Евгения из Курса:

"Зарплата задерживается на полтора месяца, а в летние периоды и того больше. Ферма валиться, ни о каких профилактиках и плановых ремонтах там не слышали, все держится на изоленте и ржавых гвоздях. И при всем при этом в отчетах рапортуют о огромных прогрессах и победах. Откуда им взяться, если люди только что и занимаются там имитацией бурной деятельности. Качество воды ужасное и не о какой фильтрации там и слышать не хотят, а ведь эту водичку пьют коровы, болеют и дают соответственное молоко, которое пьём мы с вами".

Кстати, о качестве и количестве молока "ЭкоНивы" эксперты уже высказывались не раз. По их мнению, необычайно высокая дойность дюрровских коров, которая почти в два раза выше стандартной, объясняется или известными химическими добавками, которые вводят в рацион буренок, или скупкой сырого молока у населения, которое затем выдается за эконивовское. А возможно, и то, и другое. И оба варианта не лучшим образом сказываются на качестве молока:

в первом случае из-за стимуляторов надоев,

во втором — из-за неизвестного состава кормов, которым кормят своих коров крестьяне.

О неэффективности модели, на которой строится бизнес "ЭкоНивы" эксперты говорят давно.

"Она построена на постоянном ожидании роста цен на молоко и активном субсидировании. Но этот расчет может оправдаться только в краткосрочной перспективе",- прокомментировал на днях ситуацию собеседник "Коммерсанта" в одной из производственных компаний.

Холдинг имеет высокую долговую нагрузку и зависит от банков, а его продукция не выдержит конкуренции с международными игроками, добавил источник "Ъ".

Получается, что агрохолдинг "ЭкоНива" не совсем соответствует тому образу идеального сельхозпредприятия, который пытается навязать общественности Штефан Дюрр. Все передовые вроде бы позиции в производстве молока держатся на заемных деньгах, долгах по зарплате и откровенном протекционизме. И вся эта красивая конструкция может обрушиться в любой момент, а последствия такого краха аукнутся на всей отрасли в целом.

Сергей Петровский.