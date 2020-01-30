Перестанут ли кормить россиян индийскими огурцами?

Утвержденная президентом Владимиром Путиным доктрина продовольственной безопасности предусматривает наращивать экспорт, снижать импорт, развивать собственное производство и продовольственную независимость. Пока россиян продолжают кормить продуктами, ввозимыми из-за рубежа, но под русскими названиями.

Президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности. Первая доктрина, утвержденная в 2010 году, предусматривала, что внутренний рынок должен наводниться продукцией собственного производства. Сейчас же предполагается нарастить экспорт сельхозпродукции. При этом эксперты отрасли замечают, что продовольственная корзина россиян все скуднее — мы потребляем меньше рыбы, овощей и фруктов, чем было бы правильно для здоровья. И, как говорится в доктрине, экспорт продуктов питания должен превалировать над импортом.

Но пока Россия в основном ввозит еду, а не вывозит.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2018 году Россия экспортировала сырье и продовольственные товары на 24,9 млрд долларов, а ввезла на 29,7 млрд долларов.

Напомним, что весной 2018 года Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение экспорта сельхозпродукции до 45 млрд долларов в год.

А тем временем нас продолжают кормить импортными продуктами — причем часто под видом "отечественных товаров". Ведь в России до сих пор существует проблема переработки. Российские перерабатывающие предприятия строились в своей массе еще в советское время — и их надо реконструировать, менять оборудование. Промышленные мощности истощены. Например, что касается переработки зерна, то у нас 112 мельниц построены еще до революции, еще 33 — до 1945 года, остальные до 1980 года. А уж с переработкой плодоовощной продукции совсем беда. Консервные заводы устарели, их надо менять на новые предприятия, оснащать, решать проблемы логистики, инженерной инфраструктуры. А пока предприятия вынуждены отправлять за рубеж сырье, поскольку не всегда есть возможность переработать его здесь, в России. Фермеры и вовсе подчас продают свой урожай за копейки, поскольку не могут его реализовать за рыночную цену — перерабатывать овощи негде.

Почти треть от стоимости товара уходит на упаковку. Тара за рубежом вообще дешевле, а стеклянной тары у нас производят меньше, чем было бы нужно.

Так что самое простое — не везти российские овощи за рубеж и завозить назад готовую продукцию, а просто закупать все за рубежом — по крайней мере, такую тактику для себя выбрали производители консервов.

Практически все они кормят потребителей овощными консервами, сделанными за рубежом, хотя придумывают для них русские названия: это маркетинговые уловки, и они срабатывают.

Этой уловкой уже давно пользуются и иностранные производители: чтобы потребитель "клюнул", нужно "милое сердцу" название. Например, Шоколад "Российский" (помните известный рекламный слоган "Россия — щедрая душа"?) делает компания Nestle (Швейцария), вафельный торт "Причуда" - это компания CraftFoods (США), молоко "Веселый молочник", "Домик в деревне" делают компании, принадлежащие Pepsico (США). Милые названия "Простоквашино", "Растишка" использует DANONE (Франция), чаем "Беседа" с добрым домовенком в рекламе нас поит компания Unilever (Британия-Нидерланды).

Вот так поступают и наши, российские производители: делают консервы за рубежом, ввозят в Россию под российскими брендами.

В 2008 году 70 процентов овощных консервов на прилавках были импортными. Сейчас, через 10 лет, уже 85 процентов консервов приезжают к нам из-за рубежа. Самые, пожалуй, популярные у россиян консервы из овощей — это горошек, кукуруза и огурцы.

Производители консервов, начиная разворачиваться на российском рынке, заметив, что домашняя консервация пошла на убыль, пытались ранее развить рынок консервов с "домашним вкусом", различных маринадов и так далее. Российская компания "ПомидорПром" (брэнд "Огородников") даже объявляли конкурс на лучший домашний рецепт. Но в итоге оказалось, что все же выгоднее делать консервы за рубежом — и гнать оттуда готовые банки, пусть и под приятными слуху "русскими названиями".

Казалось бы, уж точно должны быть произведены в России консервы "Дядя Ваня" — такое русское название бренда! Но делают эти огурцы, как и другие огуречные консервы, в Индии. В этой стране урожаи огурцов собирают по несколько раз в год, так что производить там консервы очень выгодно.

Консервы для России делают также в Китае, азиатских странах, Казахстане.

Довольно известен в России был бренд "Глобус", но вскоре главным игроком стала компания Bonduelle, которая вышла на российский рынок в 90-е годы. Чтобы оттеснить Bonduelle, холдинг "ПомидорПром" (бренды "Огородников", "Помидорье", "Сарепта") объединился в 2014 году с другим производителем консервов — Lutik Group. И сейчас эта объединенная компания старается лидировать на рынке консервов. Другие крупные производители консервов, поставляющие их на российский рынок, — "Десан", Eko, Globus Konzervipari RV, "Русское поле" ("Дядя Ваня").

Качество консервов при этом не всегда высокое. С одной стороны, производство за рубежом позволяет подобрать "горошинку к горошинке", с другой, могут ли азиатские или индийские огурцы соперничать со свежим российским урожаем?

В 2016 году Роскачество начало веерные исследования консервов. Тогда эксперты начали изучать качество, в том числе, маринованных огурцов, горошка и кукурузы. А в марте 2019 года Роскачество снова проверяло овощные консервы. Как ни странно, консервы марок:

"Дядя Ваня",

"Heinz нежный",

"Виктория",

"Грин Рэй"

получили знак "Товар со знаком Качества".

И отличные оценки получили консервы:

"Дикси",

"Скатерть Самобранка",

"Перекресток",

"Зеленый Великан",

Bonduelle,

"Грядка удачи",

"Огородников".

Несмотря на то, что большинство этих консервов приезжает к нам из-за рубежа. Кстати, консервы марки "Огородников" делает как раз компания "ПомидорПром", которой управляет P-Holding Group, основанная Максимом Протасовым. Максим Протасов был и одним из основателей Роскачества.

Однако новая продовольственная доктрина говорит о продовольственной независимости. Россия должна обеспечить себя своей же отечественной продукцией. Хитрости с брендингом, которыми пользуются производители, в том числе в секторе производства консервов, скоро перестанут работать. Придется производителям не просто называть свои продукты русскими названиями, но и делать их — по-настоящему — в России. Может быть, скоро россиян наконец перестанут кормить огурцами из Китая или Индии, а российские урожаи будут востребованы.

Андрей Ковалев.