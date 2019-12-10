Представители малого и среднего бизнеса провели эко-слет в Финляндии

Столица Финляндии в конце ноября на двухдневный период выступила площадкой для слета участников Ассамблеи малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает euronews.com.

В ходе встречи финская компания Paptic рассказала о новом, экологичном взгляде на бизнес. Там разработали материал, который способен заменить пластик, в том числе, при изготовлении упаковки. Большое преимущество нового решения заключается в совместимости с производственными линиями, которые уже действуют в компании.

Состоит этот материал из древесного волокна, а выглядит как бумага. По своей прочности он сопоставим с пластиком, а по мягкости — с тканями. Как отметили представители компании, "возможности этого рынка феноменальны".

Эса Торниайнен, учредитель группы, пояснил: "Это касается рынка, где каждый год продается 30 миллионов тонн разных видом материалов, главным образом, полимерных".