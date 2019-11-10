В России появился "Убер" для строителей

Девелоперская группа ПИК запустила платформу для поиска специалистов строительных отраслей. Платформа получила название "ПИК.Про" и является "виртуальным прорабом", связывая мастеров-строителей с подрядчиками.

Взаимодействие сторон будет происходить через специальное мобильное приложение, где строитель будет получать задание, а подрядчик будет оценивать его по итогам выполненных работ. Сейчас платформа уже доступна строителям, которые работают на объекта группы ПИК. На сайте девелоперской группы отмечается, что платформа позволяет "удаленно сопровождать мастеров на площадке и молниеносно принимать решения".

Также на сайте ПИК не исключается, что в будущем "ПИК.Про" может быть масштабирована для нужд других подрядчиков. Эксперты, опрошенные РБК, указывают на то, что платформа работает по принципу агрегатора такси Uber и других подобных систем.