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Источник Правда.Ру

Генпрокуратура хочет гарантировать беглым олигархам "мягкое" наказание

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Генеральная прокуратура России предлагает способ, которым ведомство планирует вернуть в страну беглых олигархов. Генпрокуратура хочет внести поправки в уголовно-процессуальный кодекс, чтобы гарантировать фигурантам экономических дел "мягкую" меру пресечения в обмен на сотрудничество со следствием.

Соответствующее предложение уполномоченному по правам предпринимателей Борис Титов получил от заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня. Гринь утверждает, что на данный момент фигуранты экономических дел не несут ответственности за отказ явиться на допрос, поэтому они обычно покидают страну. Это не позволяет ведомству выносить решения в их пользу.

Виктор Гринь отмечает, что предприниматели "лондонского списка" не были арестованы в РФ за преступления "экономического" характера, если бы не скрылись из страны.

Темы олигархи борис титов виктор гринь предприниматели генеральная прокуратура уголовно-процессуальный кодекс
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