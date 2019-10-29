Сбербанк признал, что планирует стать совладельцем Mail.ru

Представители Сбербанка подтвердили, что госбанк подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании "МФ Технологии", которая является акционером Mail.ru Group. Сделку планируют закрыть до конца текущего года.

Ранее о планах Сбербанка выкупить долю Газпромбанка в Mail.ru Group сообщал Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Представители госбанка утверждают, что в сотрудничестве с Mail.ru Group в сфере транспорта, ресторанного бизнеса, доставки еды, а также в других направлениях видят большой потенциал.