В Минпромторге рассматривают возможность переработки просрочки

В Минпромторге подготовили предложение по переработке просроченных продуктов для вторичного использования. Соответствующая инициатива уже была предложена правительству. В ведомстве считают, что истекший срок годности не означает, что продукты питания стали отходами.

В Минпромторге предлагают перерабатывать просроченную продукцию, а затем использовать их в качестве сырья, например, для изготовления кормов для животных и удобрений. Ассоциация компаний розничной торговли отметила, что употребление продуктов с истекшим сроком годности - очень опасно. В Министерстве промышленности и торговли заверили, что перед переработкой просроченные продукты будут проходить тщательную проверку. В ведомстве подсчитали, что магазинам приходиться утилизировать более 700 тысяч тонн просроченной продукции.