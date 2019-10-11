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Источник Правда.Ру

Акции "Яндекса" обвалились на 20% на фоне новостей из Госдумы

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Стоимость акций "Яндекса" на Мосбирже стремительно снизилась на 20% и теперь составляет 1 855 рублей за одну ценную бумагу. Это минимальный показатель с января текущего года. Падение стоимости акций наблюдается и на Нью-Йоркской фондовой бирже (NASDAQ) на 17,9%. На данный момент стоимость одной акции "Яндекса" на NASDAQ составляет 29,19 долларов.

Стремительное падение стоимости акций компании началось после обсуждения Госдумой законопроекта о значимых информационных ресурсах. В частности, депутаты обсуждали инициативу ограничения иностранного владения значимыми информационными ресурсами России на уровне 20%.

В ФАС заявили, что не имеют замечаний по поводу законопроекта, а вот Минкомсвязи направило отрицательный отзыв об инициативе в правительство. Если законопроект будет принят, что "Яндексу" грозит полный запрет на рекламу в России, а также изменение структуры собственности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Яндекс" создаст глобальную экосистему со Сбербанком. Интересно, что С 2009 года Сбербанк является владельцем приоритетной, так называемой "золотой" акции "Яндекса", однако эта привилегия довольно-таки ограниченная, поскольку ее статус дает возможность Сбербанку только накладывать вето на продажу более 25% акций интернет-холдинга, однако не позволяет принимать активное участие в управлении компанией.

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Темы nasdaq акции яндекс госдума мосбиржа законопроект
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