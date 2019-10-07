Авиакомпании попросили 20 млрд из бюджета на сдерживание цен

Вице-премьер Максим Акимов и глава Минтранса Евгений Дитрих получили письмо от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в котором содержится предложение авиакомпаний для сдерживания цен на авиабилеты. Авиаперевозчики просят предоставить им из бюджета более 30 миллиардов рублей, если на рынке авиатопилива будут наблюдаться резкие скачки.

О полученном письме сообщила пресс-служба Минтранса, а также несколько источников из АЭВТ. Они предложили несколько сценариев развития ситуации, которые позволят стабилизировать ценообразование в случае непредвиденных обстоятельств. Около 8 миллиардов рублей авиакомпании просят выделить в качестве снижения планки демпфера (компенсация стоимости керосина из казны), а также предоставить единовременно 23 миллиарда рублей.

В пресс-службе Минтранса отметили, что поддерживают предложение Ассоциации эксплуатантов воздушного пространства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как авиакомпанию Utair пытались обанкротить из-за долга в 307 тысяч рублей. Напомним, Utair является шестой по пассажирообороту российской авиакомпанией. У нее есть 11 крупных кредиторов, среди которых МТС Банк и Сбербанк. В общей сложности авиакомпания должна им более 56 млрд руб.

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