Росстандарт сообщил, что с 1 января 2020 года в стране начнут действовать национальные стандарты на безалкогольные напитки "холодный чай" и "холодный кофе".
Для холодного чая и кофе были утверждены ГОСТы под номером 34548-2019 и 34550-2019 соответственно. В ведомстве отметили, что, несмотря на высокую популярность этих напитков, до недавнего времени не было требований к их маркировке, упаковке, качеству и безопасности.
Стандарты были разработаны Российской ассоциацией производителей чая и кофе "Росчайкофе". Согласно ГОСТ, в состав холодного кофе и чая не должны входить подкрашивающие вещества, усилители вкуса, а также искусственные красители. При изготовлении холодного чая и кофе не допускается искусственная газация.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о китайских ученых, которые открыли неизвестные свойства кофе. Например, согласно их исследованию, употребление кофе может помочь забеременеть.
Читайте также:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.