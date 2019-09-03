Национальные стандарты на холодный кофе и чай появятся в России

Росстандарт сообщил, что с 1 января 2020 года в стране начнут действовать национальные стандарты на безалкогольные напитки "холодный чай" и "холодный кофе".

Для холодного чая и кофе были утверждены ГОСТы под номером 34548-2019 и 34550-2019 соответственно. В ведомстве отметили, что, несмотря на высокую популярность этих напитков, до недавнего времени не было требований к их маркировке, упаковке, качеству и безопасности.

Стандарты были разработаны Российской ассоциацией производителей чая и кофе "Росчайкофе". Согласно ГОСТ, в состав холодного кофе и чая не должны входить подкрашивающие вещества, усилители вкуса, а также искусственные красители. При изготовлении холодного чая и кофе не допускается искусственная газация.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о китайских ученых, которые открыли неизвестные свойства кофе. Например, согласно их исследованию, употребление кофе может помочь забеременеть.

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