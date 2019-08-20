Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что уголовное преследование чиновников, препятствующих работе бизнеса, постиг провал. Такое заключение сделал Титов проанализировав последнюю статистику привлечения политиков к ответственности.
По словам Титова, количество уголовных дел против чиновников, которые были замешаны в "наезде" на бизнес, снизилось на 30% за первое полугодие 2019 года. В текущем году было выявлено всего 25 чиновников, нарушивших статью 169 Уголовного кодекса РФ. Примечательно, что только против 12 из них были переданы обвинительные заключения в суд.
Титов предлагает дать прокуратуре право направлять обязательные для исполнения поручения в суд для возбуждения уголовных дел по статье 169 УК РФ. По мнению бизнес-омбудсмена, это снизит временные издержки на расследования.
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