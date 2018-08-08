СМИ: рестораны McDonalds оштрафованы за жуткую антисанитарию

Нарушение санитарных норм обернулось сети McDonalds в Москве штрафом в размере 5,5 млн. рублей. Об этом стало известно от пресс-службы Роспотребнадзора, отмечает Dailyхайп.
В сообщении отмечено, что было вынесено более 100 постановлений, а также даны предписания устранить их. Проверяющие подвергли критике производственные и складские помещения сети. Так, в местах, где готовили салат, отсутствовали необходимые антибактерицидные лампы. Кроме того, в помещениях, где продукты хранили, был нарушен режим температуры.
Отдельно отмечен тот факт, что работники заведений принимались в штат без медосмотра и прохождения вакцинации. Ответственные лица игнорировали меры, необходимые для борьбы с мышами и крысами, а также насекомыми. Также нарушились экологические и санитарно-эпидемиологические нормы в обращении с отходами.
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