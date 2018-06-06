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"Так живут бедняки": чиновники назвали свои зарплаты маленькими

Бизнес

 

Чиновник с кейсом. Фото: Fotodom.ru/DP

Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики совместно с Всемирным банком подготовил и представил доклад о заработной плате чиновников различных ведомств. Так, в нем говорится, что многие из сотрудников недовольны своей зарплатой и считают ее низкой. Они готовы поменять место работы, если на новом месте им предложат зарплату хотя бы на 40 тысяч рублей выше.

При этом многие из чиновников поделились мнением, что для того, чтобы квалифицированные специалисты шли на государственную службу, необходимо увеличить заработную плату как минимум на 60 %. В докладе отмечается, что для удовлетворения желаний чиновников необходимо увеличить консолидированный фонд оплаты труда аж на 307 миллиардов рублей. Стоит отметить, что у чиновников из регионов чуть менее скромные запросы — по их мнению, их зарплаты стоит увеличить всего лишь на 25-30 %.

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата федеральных чиновников составляет 116 тысяч рублей, региональных же — 45 тысяч. Справедливости ради, стоит отметить, что несмотря на достаточно высокий уровень заработной платы федеральных чиновников, во многих министерствах и департаментах страны их зарплаты оказались ниже средней по Москве. Напомним, что на данный момент средняя заработная плата в Москве составляет 95 тысяч рублей.

Недовольство чиновников всех мастей заключается в том, что, по их мнению, их зарплаты не в пример меньше зарплат в коммерческом секторе и частном бизнесе. Каждый третий из опрошенных отметил, что недоволен своей заработной платой. Всего 23 % опрошенных респондентов удовлетворены своим материальным вознаграждением.

В докладе Высшей школы экономики и Всемирного банка отмечается, что недовольство заработной платой может напрямую отражаться на уровне государственного и муниципального управления. Когда, например, в Сингапуре чиновники пожаловались на то, что получали бы больше, работая на частников, правительство поступило просто — увеличило их заработные платы до уровня коммерческого сектора. Стоит отметить, что в Соединенных штатах Америки специалисты государственной службы в среднем получают 50 тысяч долларов год, что в два раза ниже, чем в компаниях. Американское правительство, в отличие от сингапурского, в ближайшее время предпринимать что-либо по этому поводу не собирается.

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Темы Москва Россия зарплата госслужба чиновники
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