Сотрудников Huawei наказали за публикацию в Twitter компании с iPhone

4 января китайские СМИ рассказали за понижение в должности двух сотрудников Huawei из-за недавнего инцидента. Напомним, 3 января в корпоративном твиттер-аккаунте компании появилось поздравление с Новым годом, однако оно было опубликовано из приложения Twitter для iPhone, о чем свидетельствовала соответствующая надпись под записью. Помимо понижения в должности, виновным сократили зарплату на пять тысяч юаней.

Позже стало известно, что такую оплошность допустили два сотрудника компании из-за технических проблем. Чтобы получить доступ к социальным сетям в Китае, необходимо использовать VPN-сервисы. Из-за проблем с VPN, сотрудники не смогли опубликовать запись с компьютера и решили разместить публикацию с iPhone. Руководство компании отметило, что эта оплошность дорого обойдется репутации бренда.

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Фото: apple.com

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