Сотрудников Huawei наказали за публикацию в Twitter компании с iPhone

4 января китайские СМИ рассказали за понижение в должности двух сотрудников Huawei из-за недавнего инцидента. Напомним, 3 января в корпоративном твиттер-аккаунте компании появилось поздравление с Новым годом, однако оно было опубликовано из приложения Twitter для iPhone, о чем свидетельствовала соответствующая надпись под записью. Помимо понижения в должности, виновным сократили зарплату на пять тысяч юаней.
Позже стало известно, что такую оплошность допустили два сотрудника компании из-за технических проблем. Чтобы получить доступ к социальным сетям в Китае, необходимо использовать VPN-сервисы. Из-за проблем с VPN, сотрудники не смогли опубликовать запись с компьютера и решили разместить публикацию с iPhone. Руководство компании отметило, что эта оплошность дорого обойдется репутации бренда.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о гаджетах, которые помогают продлить жизнь старым людям.
Фото: apple.com
Читайте также:
"Умные" гаджеты помогут контролировать здоровье пожилых
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
Возможная передача Японии Курил будет происходить при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов - заявил Синдзо Абэ.
Китайский космический зонд "Чанъе-4" успешно достиг темной стороны Луны и прислал в центр управления полетами первые снимки.
В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.