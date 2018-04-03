Эксперты: в России скоро закроют половину торговых центров

Госдума намерена обязать торговые центры размещать кинотеатры и детские комплексы только на нижних этажах. МЧС разработало законопроект о постоянных и внезапных проверках ТЦ.

Фото: МЧС

Но и без этого, по оценкам экспертов, посещаемость торговых центров рухнула на 15-20%, пишет URA. RU. К тому же эксперты прогнозируют значительный передел в этой области. Это, в первую очередь, связано с ростом расходов на охрану и сопутствующие мероприятия, а отсутствие на первых этажах торговых точек сократит покупательский трафик. Следствием этого может стать закрытие многоэтажных ТЦ.

Особенно перемены коснутся центров старше семи лет. Там применялись старые решения, и изменения структуры неизбежно скажется на их прибыли. К тому же, считают эксперты, есть направления торговли, которые должны работать только на первых этажах: например, парфюмерия, которая на вторых этажах продается на 30% хуже.

Управляющие торговых центров уверены только в одном: рост коррупционной составляющей повысится. Как со штрафами ПДД — как только их повышают, тут же повышается сумма взяток. Станет больше тех, кто не в состоянии платить. А так как большинство владельцев крупных торговых центров в регионах — друзья или родственники представителей местных властей, у них станет больше шансов "убить" конкурентов.

В ближайшие месяцы в стране развернется ожесточенное противостояние между бизнесом, контролирующим ТЦ, и властью. Трагедия, схожая с той, что случилась в Кемерове, может повториться где и когда угодно: везде в регионах стоят точно такие же ангары с грубейшими нарушениями норм безопасности. Тут нужна либо большая политическая воля, чтобы их закрыть, либо большие вложения в безопасность. Иначе здания просто надо закрывать.

Ко всему прочему порядок надо наводить в пожарной инспекции. Можно также создать общественные советы, которые будут контролировать качестве и сроки проведения проверок в торговых центрах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли десятки людей, еще десятки числятся пропавшими - их тела могут находиться под завалами рухнувших обугленных конструкций.

Пожарная сигнализация не сработала, выходы были перекрыты, охрана и другой персонал мешали людям спасаться, не давая пройти или гоняя обезумевших от страха детей от одной запертой двери к другой. Кто должен был делать свою работу, чтобы люди не задыхались в дыму, не сгорали в этих развлекательных заведениях, чтобы дети не прыгали, ломая кости, из окон третьего этажа? Кто заплатит за случившееся - не рублем, а так, чтобы впредь было неповадно?

С этими вопросами "Правда.Ру" обратилась к заместителю председателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолию Выборному.

"На мой взгляд, здесь главная причина в том, что когда идет процесс строительства, то за счет экономии пытаются все, что можно, сделать как можно дешевле, но чтобы суть осталась сутью. Материалы, из которых строятся торговые комплексы, кинотеатры, торговые ряды, детские площадки, не должны быть легковоспламенимыми. И даже если произошло возгорание — то тут же должны сработать пожарная сигнализация и система пожаротушения. Но ни одного, ни другого мы здесь (по крайней мере, по той информации, которую имеем) не увидели", — сказал эксперт.

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