Эрдоган запретил Uber в Турции

Глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган запретил на территории своего государства деятельность онлайн-сервиса по заказу такси Uber. Эрдоган заявил, что не позволит разрушать сложившуюся и работающую систему такси в стране.

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Стоит отметить, что против компании выступали местные турецкие таксисты. Их основные претензии к сервису заказа такси заключались в том, что Uber якобы ведет нечестную игру — у них невозможно выиграть конкуренцию и способы ведения бизнеса они применяют незаконные. Эрдогана тронули проблемы турецких "бомбил" и он решил вступиться за соотечественников. Глава Турции отметил, что местные власти не позволят кому-либо рушить турецкий бизнес, в том числе бизнес местных сотрудников такси.

Uber Technologies Inc. — международная частная компания, базируется в Сан-Франциско. Она создала компьютерную программу для поиска, вызова и оплаты такси. С помощью созданного компанией приложения заказчик может зарезервировать машину и следить за ее передвижениями на карте. Приложение Uber насчитывает около двух десятков различных вариантов такси, сервисов совместных поездок и сервисов доставки. В разных странах представлен свой набор услуг. По состоянию на 2017 году Uber доступен в 17-ти городах Российской федерации.

Экс-президент Соединенных штатов Америки Барак Обама после ухода с поста президента пошутил, что пойдет работать водителем в Uber.

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