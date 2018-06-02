Эрдоган запретил Uber в Турции

Глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган запретил на территории своего государства деятельность онлайн-сервиса по заказу такси Uber. Эрдоган заявил, что не позволит разрушать сложившуюся и работающую систему такси в стране.
Стоит отметить, что против компании выступали местные турецкие таксисты. Их основные претензии к сервису заказа такси заключались в том, что Uber якобы ведет нечестную игру — у них невозможно выиграть конкуренцию и способы ведения бизнеса они применяют незаконные. Эрдогана тронули проблемы турецких "бомбил" и он решил вступиться за соотечественников. Глава Турции отметил, что местные власти не позволят кому-либо рушить турецкий бизнес, в том числе бизнес местных сотрудников такси.
Uber Technologies Inc. — международная частная компания, базируется в Сан-Франциско. Она создала компьютерную программу для поиска, вызова и оплаты такси. С помощью созданного компанией приложения заказчик может зарезервировать машину и следить за ее передвижениями на карте. Приложение Uber насчитывает около двух десятков различных вариантов такси, сервисов совместных поездок и сервисов доставки. В разных странах представлен свой набор услуг. По состоянию на 2017 году Uber доступен в 17-ти городах Российской федерации.
Экс-президент Соединенных штатов Америки Барак Обама после ухода с поста президента пошутил, что пойдет работать водителем в Uber.
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США придется уйти из страны, так они находятся там без каких-либо юридических оснований.
По теме Аркадия Бабченко возникает два вопроса. Один связан с гражданством этого "журналиста", а другой - о реакции Валентины Матвиенко...
В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Тысячам шведов уже вшили под кожу крошечные микрочипы. Их обычно внедряют в левую руку, что позволяет людям не испытывать неудобств в повседневной жизни.