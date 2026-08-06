Третий подземный ход за неделю нашли на границе Литвы и Белоруссии

Пограничники Литвы обнаружили третий за неделю подземный ход на границе с Белоруссией. Подкоп нашли у села Латежерис в Друскининкском муниципалитете. Тоннель прорыли на глубине полутора метров, он уходил на четыре метра вглубь литовской территории. Стены укрепили брёвнами и досками, а вход с белорусской стороны прикрыли камуфляжной тканью.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подземный коридор

В этот раз маршрут оказался бесполезным: выход на литовскую сторону так и не пробили. Пограничники заявили, что проникнуть в страну через этот ход было невозможно.

Это событие вписывается в общую тенденцию последних недель. С конца июля литовские службы нашли еще два подобных объекта: один уходил на пять метров вглубь страны, другой имел длину 11 метров.

Дата обнаружения Характеристики тоннеля 23 июля глубина проникновения 5 метров 26 июля длина 11 метров 5 августа длина 4 метра, глубина 1,5 метра

Всего с начала года зафиксировано 12 попыток проложить подземные маршруты. Для поиска последнего тоннеля привлекли коллег из Подляского отделения пограничной службы Польши, которые предоставили специальное оборудование. Сейчас по факту обнаружения хода ведется досудебное расследование. Виновникам грозит штраф, арест или до двух лет лишения свободы.

Попытки обойти заграждения становятся системными. В апреле пограничники задержали почти 30 граждан Афганистана, Ирака и Пакистана, которые смогли проникнуть в Литву через подземный ход. Нарушителей заметили камеры видеонаблюдения.

Эти случаи ставят под сомнение эффективность физических барьеров. Литовская сторона потратила почти 152 млн евро на строительство 500-километрового забора, который, судя по количеству подкопов, перестал быть непреодолимым препятствием для нелегальных мигрантов и контрабандистов.