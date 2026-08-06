Белорусская промышленность и сельское хозяйство обеспечивают доходы 80 процентов населения

Реальные располагаемые доходы населения Белоруссии за январь — май текущего года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные опубликовал Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).
Положительная динамика доходов отразилась на потребительской активности: зафиксирован рост розничного товарооборота. В структуре расходов населения отмечено смещение спроса в сторону непродовольственных товаров, что традиционно характеризует переход от базового выживания к повышению уровня комфорта.
Особую роль в обеспечении доходов граждан играют промышленность и сельское хозяйство. На эти две сферы приходится 33,2% всех рабочих мест в стране. Кроме того, данные отрасли формируют две трети всего экспортного дохода Белоруссии.
Промышленный и аграрный секторы создают мультипликативный эффект для смежных отраслей (транспорта, строительства, торговли и здравоохранения). По имеющимся данным, одно рабочее место в этих сферах позволяет создать от 2 до 3 дополнительных мест в сопутствующих сервисах. Наивысший показатель мультипликатора зафиксирован в машиностроении — до 7-8 рабочих мест.
С учетом членов семей работающих, за счет аграрного и промышленного секторов средства к существованию получают до 80% населения Белоруссии.
По итогам прошлого года реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 9,6% относительно предыдущего года. Параллельно с ростом доходов зафиксирован рост сберегательной активности граждан.
|Показатель срочных вкладов физлиц
|Значение
|Рост за первые три месяца текущего года
|почти 6%
|Рост к аналогичному периоду прошлого года
|почти 20%
По оценке макроэкономиста Артёма Логинова, сочетание роста реальных доходов с увеличением объема банковских вкладов может свидетельствовать о наличии у населения избыточного капитала после удовлетворения базовых потребностей.
Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Логинов.
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