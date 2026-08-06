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Белорусская промышленность и сельское хозяйство обеспечивают доходы 80 процентов населения

Беларусь

Реальные располагаемые доходы населения Белоруссии за январь — май текущего года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные опубликовал Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).

Минск
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Минск

Положительная динамика доходов отразилась на потребительской активности: зафиксирован рост розничного товарооборота. В структуре расходов населения отмечено смещение спроса в сторону непродовольственных товаров, что традиционно характеризует переход от базового выживания к повышению уровня комфорта.

Секторальная структура и занятость

Особую роль в обеспечении доходов граждан играют промышленность и сельское хозяйство. На эти две сферы приходится 33,2% всех рабочих мест в стране. Кроме того, данные отрасли формируют две трети всего экспортного дохода Белоруссии.

Промышленный и аграрный секторы создают мультипликативный эффект для смежных отраслей (транспорта, строительства, торговли и здравоохранения). По имеющимся данным, одно рабочее место в этих сферах позволяет создать от 2 до 3 дополнительных мест в сопутствующих сервисах. Наивысший показатель мультипликатора зафиксирован в машиностроении — до 7-8 рабочих мест.

С учетом членов семей работающих, за счет аграрного и промышленного секторов средства к существованию получают до 80% населения Белоруссии.

Финансовые показатели и сбережения

По итогам прошлого года реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 9,6% относительно предыдущего года. Параллельно с ростом доходов зафиксирован рост сберегательной активности граждан.

Показатель срочных вкладов физлиц Значение
Рост за первые три месяца текущего года почти 6%
Рост к аналогичному периоду прошлого года почти 20%

По оценке макроэкономиста Артёма Логинова, сочетание роста реальных доходов с увеличением объема банковских вкладов может свидетельствовать о наличии у населения избыточного капитала после удовлетворения базовых потребностей.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Логинов.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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