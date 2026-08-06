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Производители из Минска усиливают позиции на внешних рынках относительно импорта

Беларусь

Внешнеторговый оборот товаров Минска в первом полугодии 2026 года достиг 16,743 млрд долларов. Это на 19,4% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Данные опубликовал Главный статистический комитет города Минска.

Флаг Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org by User 699, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Белоруссии

Основной прирост обеспечил экспорт столицы: его объем увеличился на 27,8%, составив 6,193 млрд долларов. Импорт за шесть месяцев вырос на 15% и достиг 10,549 млрд долларов.

Показатели внешней торговли Белоруссии

В масштабах всей страны динамика оказалась схожей. По данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстата), совокупный внешнеторговый оборот республики в январе — июне 2026 года составил 50,291 млрд долларов, что на 21,3% превышает уровень первого полугодия 2025 года.

Показатель (млрд долларов) Минск Белоруссия (всего)
Общий оборот 16,743 50,291
Экспорт 6,193 23,755
Импорт 10,549 26,535

По общереспубликанским данным экспорт вырос на 23,2%, а импорт — на 19,6%. Таким образом, темпы роста экспорта в Минске (27,8%) опережают средние показатели по Белоруссии.

По оценке финансового аналитика Никиты Волкова, разрыв между темпами роста экспорта и импорта в столице указывает на усиление позиций городских производителей на внешних рынках относительно закупок импортных товаров.

Экспертная оценка: финансовый аналитик — Никита Волков.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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