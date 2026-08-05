Владельцы электромобилей в Белоруссии должны оплатить пошлины 15% при смене собственника

Владельцы электромобилей, ввезенных в Белоруссию с освобождением от таможенных пошлин и налогов, лишаются льгот при передаче прав владения, пользования или распоряжения автомобилем в течение трех лет с даты регистрации пассажирской декларации.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Платная дорога

Ограничение распространяется на следующие категории граждан и сроки выпуска машин:

граждане России — для автомобилей, выпущенных с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года;

граждане России и Казахстана — для электромобилей, выпущенных после 22 января 2026 года.

Порядок отказа от освобождения

Чтобы легально передать автомобиль другому лицу до истечения трехлетнего срока, владельцу нужно добровольно отказаться от льгот через таможенный орган, где была зарегистрирована декларация.

Механизм действий выглядит так:

Подача письменного обращения с указанием номера декларации и требованием внести изменения в связи с отказом от освобождения. Уплата таможенного сбора за операции в размере 120 белорусских рублей (BYN). Оплата пошлин и налогов до выпуска машины по декларации.

Суммы платежей рассчитываются исходя из стоимости транспортного средства на момент его первоначального выпуска в свободное обращение:

Вид платежа Ставка / Размер Таможенная пошлина 15% от стоимости авто НДС 20% от суммы стоимости и пошлины (для машин старше 5 лет) Льготный НДС 0% (если электромобилю не более 5 лет на дату декларации)

При нарушении запрета на распоряжение имуществом сроком уплаты всех платежей считается первый день такого нарушения. В этом случае на сумму задолженности начисляются пени.

По оценке юриста по налоговому праву Дениса Прохорова, порядок добровольного отказа от льгот позволяет владельцу избежать штрафных санкций при смене собственника, однако ключевым риском остается точный расчет даты нарушения, так как именно от неё начинается начисление пеней.

Экспертная оценка: юрист по налоговому праву — Денис Прохоров.