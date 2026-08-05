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20-летний житель Минска признан виновным в уклонении от воинской службы

Беларусь

Суд назначил один год лишения свободы 20-летнему жителю Минска за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Статуя Правосудия перед зданием суда
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Статуя Правосудия перед зданием суда

В марте 2026 года молодой человек, работающий штукатуром, не явился в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования, несмотря на предупреждение об ответственности. В ходе судебного заседания он признал вину и пояснил, что решил не приходить в военкомат, так как не хотел служить.

Наказание в виде лишения свободы не будет приведено в исполнение, если осужденный в течение года не совершит новое преступление. В этот период он обязан отработать 100 часов в рамках общественно полезных работ и выплатить государству компенсацию в размере 50 базовых величин (2 250 бел. руб.).

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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