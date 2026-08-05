Золотовалютные резервы Белоруссии выросли до 14,193 млрд долларов

Золотовалютные резервы Белоруссии выросли на 36,9 млн долларов по итогам июля. На 1 августа 2026 года общая сумма активов составила 14,193 млрд долларов. Данные опубликовал Национальный банк Республики Беларусь.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Золотые слитки

На динамику повлияли приток валюты на внутренний рынок, рост цен на драгоценные металлы и увеличение выручки экспортеров.

Структура активов и внешние факторы

Физический объем золота в резервах Белоруссии остается неизменным с октября 2021 года и составляет около 1,7 млн тройских унций. За июль котировки металла выросли на 0,01%, что увеличило стоимость запасов примерно на 1 млн долларов.

Основной прирост валютных поступлений связан с внешними событиями за первое полугодие. По предварительным итогам внешней торговли товарами доходы белорусских экспортеров выросли примерно на 1,4 млрд долларов. Это произошло из-за отмены санкций США против калийного сектора (мероприятия проходили в два этапа: с декабря прошлого года по март текущего), а также вследствие кризиса на Ближнем Востоке, который привел к росту маржи нефтепереработки.