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Золотовалютные резервы Белоруссии выросли до 14,193 млрд долларов

Беларусь

Золотовалютные резервы Белоруссии выросли на 36,9 млн долларов по итогам июля. На 1 августа 2026 года общая сумма активов составила 14,193 млрд долларов. Данные опубликовал Национальный банк Республики Беларусь.

Золотые слитки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Золотые слитки

На динамику повлияли приток валюты на внутренний рынок, рост цен на драгоценные металлы и увеличение выручки экспортеров.

Структура активов и внешние факторы

Физический объем золота в резервах Белоруссии остается неизменным с октября 2021 года и составляет около 1,7 млн тройских унций. За июль котировки металла выросли на 0,01%, что увеличило стоимость запасов примерно на 1 млн долларов.

Основной прирост валютных поступлений связан с внешними событиями за первое полугодие. По предварительным итогам внешней торговли товарами доходы белорусских экспортеров выросли примерно на 1,4 млрд долларов. Это произошло из-за отмены санкций США против калийного сектора (мероприятия проходили в два этапа: с декабря прошлого года по март текущего), а также вследствие кризиса на Ближнем Востоке, который привел к росту маржи нефтепереработки.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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