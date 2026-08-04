Суд в Минске вынес приговор ранее судимому мужчине за перевозку запрещённых веществ

Суд Октябрьского района Минска вынес приговор 41-летнему ранее судимому жителю столицы, признанному виновным в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

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По данным следствия, сотрудники наркоконтроля задержали мужчину по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ. При осмотре бытовки на улице Николая Теслы в его вещах был обнаружен сверток с порошком массой 0,47 г, в составе которого установлено особо опасное вещество.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии. Вину он не признал. Как отметила помощник прокурора Октябрьского района Ксения Попова, осужденный состоит в браке, на его иждивении находятся два малолетних ребенка, официально не трудоустроен. По словам представителя прокуратуры, в марте 2026 года он уже был осужден за аналогичное преступление.

Суд, учитывая предыдущий приговор, назначил окончательное наказание в виде четырех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать и опротестовать в установленном порядке.