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В Белоруссии ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром

Беларусь

В Минске 5 августа ожидается жаркая погода с переменной облачностью. По данным Белгидромета, днем температура воздуха в столице поднимется до +30…+32 °С.

Серый седан на городской улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Серый седан на городской улице

В ночные часы возможна гроза и кратковременный дождь с вероятностью 70-80%, температура составит +18…+20 °С. В течение суток ветер будет иметь переменное направление, скорость — от 3 до 8 м/с.

По всей Белоруссии в среду прогнозируется переменная облачность и слабый туман в первой половине суток. Ночью на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит +16…+22 °С, днем — от +28 °С на севере до +38 °С на юге страны.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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