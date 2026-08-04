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В Минской области зафиксированы выходы медведей к дорогам и поселениям

Беларусь

В июле в Логойском районе Минской области Белоруссии зафиксированы два случая появления бурых медведей вблизи населённых пунктов и дорог. Оба случая стали известны из публикаций в социальной сети Threads*, официальных сообщений МЧС Белоруссии, МВД Белоруссии или лесного хозяйства о происшествиях не поступало.

Медведь убегает от кошки
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь убегает от кошки

Первый случай произошел в середине июля в пяти километрах от мемориального комплекса "Хатынь". Автор видео заснял одного медведя, который спокойно перемещался по лесной территории, не реагируя на присутствие человека. Зверь не проявил агрессии, контакт с людьми не имел. Второе появление зафиксировано в конце июля: автомобилисты, движущиеся вдоль лесного массива, заметили самку с двумя медвежатами. По словам очевидцев, звери находились на деревьях, но сошли и ушли в лес при звуке человеческих голосов. В обоих случаях пострадавших среди людей нет, имуществу ущерба не нанесено, эвакуация не проводилась.

Повреждений инфраструктуры, нарушений электроснабжения, водоснабжения или движения транспорта не зафиксировано. Временных ограничений доступа в лес или на прилегающие территории не вводилось. Спасатели, милиция, ветеринария или лесничества не сообщали о выездах на место, обследовании популяции или принятии превентивных мер.

Поводом для проверки или расследования данные случаи не стали: нет признаков преступления, аварии или ЧС. Причины выхода животных к людям (пищевой дефицит, молодежь расселяется, погодные условия) официально не устанавливались. Численность медведей в районе, динамика популяции и планы по учету или регулированию не публиковались.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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