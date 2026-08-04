Брестская и Минская области первыми в Белоруссии собрали по 1 млн тонн зерна

Брестская и Минская области первыми в Белоруссии преодолели рубеж в 1 млн тонн намолота зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи, проса и рапса). Данные по темпам уборки зафиксированы по состоянию на начало августа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пшеничное поле и комбайн на закате

В Брестской области к утру понедельника обмолочено более 73% площадей. Валовой намолот в регионе составил 1 017 858 тонн при средней урожайности 40,6 центнера с гектара. В Пружанском и Столинском районах объем собранного зерна достиг 100 тыс. тонн.

Показатели отдельных хозяйств и районов

В ОАО "Жеребковичи" Ляховичского района зафиксирован рост урожайности: текущий показатель составляет 68,3 ц/га против 58 ц/га в прошлом году. Валовой намолот хозяйства превысил 10,5 тыс. тонн. По первым 200 гектарам озимой пшеницы средний результат составил 75 ц/га.

Показатель ОАО "Жеребковичи" Значение Текущая урожайность зерновых 68,3 ц/га Урожайность за прошлый год 58 ц/га Валовой намолот (текущий) >10,5 тыс. тонн Целевой показатель сбора 25 тыс. тонн

В этом же хозяйстве увеличилась интенсивность жатвы: ежедневный темп уборки площадей вырос с 4% до 6%. Для обеспечения процесса задействовано 12 комбайнов, около десяти грузовиков и шесть зерносушильных комплексов.

По оценке аграрного эксперта Виктора Ивановича Смирнова, рост урожайности в отдельных хозяйствах Белоруссии может быть связан с организацией уборочного процесса и качеством посевной кампании, однако общие итоги зависят от погодных условий, включая прошедшие в выходные дожди.

Экспертная оценка: аграрный эксперт — Виктор Иванович Смирнов.