Брестская и Минская области первыми в Белоруссии преодолели рубеж в 1 млн тонн намолота зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи, проса и рапса). Данные по темпам уборки зафиксированы по состоянию на начало августа.
В Брестской области к утру понедельника обмолочено более 73% площадей. Валовой намолот в регионе составил 1 017 858 тонн при средней урожайности 40,6 центнера с гектара. В Пружанском и Столинском районах объем собранного зерна достиг 100 тыс. тонн.
В ОАО "Жеребковичи" Ляховичского района зафиксирован рост урожайности: текущий показатель составляет 68,3 ц/га против 58 ц/га в прошлом году. Валовой намолот хозяйства превысил 10,5 тыс. тонн. По первым 200 гектарам озимой пшеницы средний результат составил 75 ц/га.
|Показатель ОАО "Жеребковичи"
|Значение
|Текущая урожайность зерновых
|68,3 ц/га
|Урожайность за прошлый год
|58 ц/га
|Валовой намолот (текущий)
|>10,5 тыс. тонн
|Целевой показатель сбора
|25 тыс. тонн
В этом же хозяйстве увеличилась интенсивность жатвы: ежедневный темп уборки площадей вырос с 4% до 6%. Для обеспечения процесса задействовано 12 комбайнов, около десяти грузовиков и шесть зерносушильных комплексов.
По оценке аграрного эксперта Виктора Ивановича Смирнова, рост урожайности в отдельных хозяйствах Белоруссии может быть связан с организацией уборочного процесса и качеством посевной кампании, однако общие итоги зависят от погодных условий, включая прошедшие в выходные дожди.
Экспертная оценка: аграрный эксперт — Виктор Иванович Смирнов.
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