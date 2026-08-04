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Медцентр Управления делами Президента Белоруссии внедрил комплексную схему реабилитации после инсульта

Беларусь » Минск

Республиканский клинический медцентр Управления делами Президента Белоруссии применяет комбинированную схему реабилитации после инсульта, сочетающую классические методики с транскраниальной магнитной стимуляцией, ботулинотерапией и трансплантацией мезенхимальных стволовых клеток. Индивидуальная маршрутизация — от диагностики до подбора технологий под конкретный случай — позволяет добиваться прогресса в восстановлении речи, движений и когнитивных функций даже у пациентов с тяжелыми поражениями и неопределенными прогнозами.

Инсульт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инсульт

Программа касается пациентов на разных стадиях восстановления: от раннего периода до случаев, когда со времени инсульта прошло несколько лет. Принимаются и иностранные граждане — стоимость лечения в Белоруссии ниже, чем в России, где клеточный продукт регистрируется как лекарственный препарат с высокой наценкой. Врачи приводят пример пациентки из Санкт-Петербурга с обширным инсультом: через два месяца после первой трансплантации она начала говорить и отвечать на вопросы.

Работа начинается с консультативного приема: изучается история болезни, оценивается реабилитационный потенциал, определяются сроки госпитализации. На диагностической базе центра разрабатывается индивидуальная программа. Ключевой этап — снятие спастичности, которая у почти половины пациентов становится препятствием для реабилитации. Ботулинотерапия верхних или нижних конечностей проводится до госпитализации, подготавливая больного к активным процедурам.

В стационаре применяется классический комплекс: физио-, эрго-, иглорефлексо- и сосудистая терапия, ЛФК, специализированные нагрузки. Параллельно корректируют сопутствующую патологию — гипертонию, аритмии, диабет. Обязательны УЗИ вен и превентивная антитромботическая терапия: тромбоэмболия остается главной угрозой для маломобильных пациентов.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — одно из флагманских направлений. Высокоинтенсивное магнитное поле воздействует на зоны мозга, отвечающие за утраченные функции. Метод активирует пораженное полушарие, стимулирует формирование новых нейронных связей и многократно усиливает эффект стандартных занятий. Особую эффективность врачи отмечают при сочетании ТМС с логопедической работой у пациентов с речевыми нарушениями.

Уже два года в центре применяют трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток — собственных или донорских. Донорский биоматериал показывает эффективность не ниже, а часто и выше автологового, избавляя пациента от травматичного забора и ожидания выращивания. Каждый случай рассматривается на консилиуме с участием невролога, реабилитолога, оториноларинголога, трансфузиолога, анестезиолога-реаниматолога. Процедура выполняется под интубационным наркозом эндоскопически через верхний носовой ход. Предварительная ТМС "подготавливает площадку": улучшает кровоток, стимулирует нейрогенез и повышает восприимчивость тканей.

Наилучшие результаты фиксируются в первый год после инсульта, но методика работает и на втором-третьем году, особенно у молодых пациентов с высоким реабилитационным потенциалом. Врачи описывают случай выхода из комы через три года после второй трансплантации в комбинации с магнитной стимуляцией. При этом подчеркивают: трансплантация — не магическая инъекция, а дополнительный инструмент, действующий только в составе комплексной реабилитации и строго по показаниям. Степень улучшений индивидуальна, универсальной чудо-методики не существует.

После выписки реабилитация продолжается амбулаторно и дома. Процесс требует длительной настойчивости от пациента и активной поддержки близких. Главный врач центра Ирина Абельская отмечает, что к 95-летию учреждения его ключевым ориентиром стала персонифицированная медицина, охватывающая весь путь: от профилактики до полноценной реабилитации с индивидуальной диагностикой и персональными схемами лечения.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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