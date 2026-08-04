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Профсоюзы Белоруссии проверят наличие школьных товаров в магазинах перед сентябрем

Беларусь

Профсоюзы Белоруссии проведут в августе проверку наличия школьных товаров в магазинах. Мониторинг охватит областные центры и районные города, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ).

Семья выбирает школьные принадлежности
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Семья выбирает школьные принадлежности

Инспекторы проверят ассортимент одежды и обуви для всех возрастных групп, включая костюмы, рубашки, брюки и юбки. Также под контроль попадут канцелярские товары: рюкзаки, тетради, дневники, краски и бумага. Специалисты изучат не только наличие позиций на прилавках, но и страну-производителя.

При обнаружении дефицита профсоюзы обратятся в местные органы власти и к отечественным производителям для решения проблемы. Граждане Белоруссии могут сообщить о нехватке товаров через специальный сервис на официальном портале ФПБ.

Проверки продлятся до конца августа.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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