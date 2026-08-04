Профсоюзы Белоруссии проверят наличие школьных товаров в магазинах перед сентябрем

Профсоюзы Белоруссии проведут в августе проверку наличия школьных товаров в магазинах. Мониторинг охватит областные центры и районные города, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ).

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Семья выбирает школьные принадлежности

Инспекторы проверят ассортимент одежды и обуви для всех возрастных групп, включая костюмы, рубашки, брюки и юбки. Также под контроль попадут канцелярские товары: рюкзаки, тетради, дневники, краски и бумага. Специалисты изучат не только наличие позиций на прилавках, но и страну-производителя.

При обнаружении дефицита профсоюзы обратятся в местные органы власти и к отечественным производителям для решения проблемы. Граждане Белоруссии могут сообщить о нехватке товаров через специальный сервис на официальном портале ФПБ.

Проверки продлятся до конца августа.