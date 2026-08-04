Следственный комитет Белоруссии предупредил о рисках купания в необорудованных местах

В Минской области за прошедшие выходные пять человек утонули во время отдыха у воды. Еще один мужчина госпитализирован в бессознательном состоянии.
Точные обстоятельства каждого случая и время происшествий не уточняются. О деталях инцидентов сообщил Следственный комитет Белоруссии.
По оценке эксперта по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирины Викторовны Петровой, скрытые перепады глубины, холодные течения и наличие коряг в необорудованных местах значительно повышают риск летального исхода при купании.
Следственный комитет Белоруссии напомнил о необходимости использовать только оборудованные пляжи и исключить употребление алкоголя перед входом в воду. Также ведомство предупредило о риске сосудистых спазмов при резком прыжке в воду после пребывания на солнце.
Информация о причинах гибели каждого из утонувших продолжает уточняться.
Экспертная оценка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам — Ирина Викторовна Петрова.
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