Следственный комитет Белоруссии предупредил о рисках купания в необорудованных местах

В Минской области за прошедшие выходные пять человек утонули во время отдыха у воды. Еще один мужчина госпитализирован в бессознательном состоянии.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Люди на берегу реки

Точные обстоятельства каждого случая и время происшествий не уточняются. О деталях инцидентов сообщил Следственный комитет Белоруссии.

По оценке эксперта по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирины Викторовны Петровой, скрытые перепады глубины, холодные течения и наличие коряг в необорудованных местах значительно повышают риск летального исхода при купании.

Следственный комитет Белоруссии напомнил о необходимости использовать только оборудованные пляжи и исключить употребление алкоголя перед входом в воду. Также ведомство предупредило о риске сосудистых спазмов при резком прыжке в воду после пребывания на солнце.

Информация о причинах гибели каждого из утонувших продолжает уточняться.

Экспертная оценка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам — Ирина Викторовна Петрова.