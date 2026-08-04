Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
160 тысяч рублей исчезли из ценника: АвтоВАЗ сделал газовую Lada Vesta выгоднее
Цены заморозили, скидки достигли 900 тысяч: что сейчас происходит на российском авторынке
Хотите плодородную землю без химии? Посейте эту культуру на свободные грядки уже в конце лета и удивитесь
Пенсионерам хотят выплатить до 24 432 рублей перед Новым годом: кому достанутся деньги и когда
На Земле хотят оставить лишь половину человечества: методы достижения цели пугают сильнее цифр
Город с золотым куполом за гранью жизни: мужчина рассказал о пережитом после остановки сердца
Месть в тридцатиградусную жару: честный отзыв об отеле в Стамбуле обернулся коммунальной блокадой
Луна исчезла на глазах у средневекового мира: ученые нашли причину загадочной тьмы 1110 года
Всего одна ложка этого средства помогает поддерживать унитаз чистым без дорогой бытовой химии

Следственный комитет Белоруссии предупредил о рисках купания в необорудованных местах

Беларусь

В Минской области за прошедшие выходные пять человек утонули во время отдыха у воды. Еще один мужчина госпитализирован в бессознательном состоянии.

Люди на берегу реки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Люди на берегу реки

Точные обстоятельства каждого случая и время происшествий не уточняются. О деталях инцидентов сообщил Следственный комитет Белоруссии.

По оценке эксперта по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирины Викторовны Петровой, скрытые перепады глубины, холодные течения и наличие коряг в необорудованных местах значительно повышают риск летального исхода при купании.

Следственный комитет Белоруссии напомнил о необходимости использовать только оборудованные пляжи и исключить употребление алкоголя перед входом в воду. Также ведомство предупредило о риске сосудистых спазмов при резком прыжке в воду после пребывания на солнце.

Информация о причинах гибели каждого из утонувших продолжает уточняться.

Экспертная оценка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам — Ирина Викторовна Петрова.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Садоводство, цветоводство
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Краснодарский край
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Они скучают, пока вас нет: 3 породы собак с самой трогательной привязанностью к людям
Собаки
Они скучают, пока вас нет: 3 породы собак с самой трогательной привязанностью к людям
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Последние материалы
Риск для жизни за 1500 рублей: в Петербурге пресекли незаконные экскурсии по кровлям
Аптечные цены изменились: препараты экстренной контрацепции заметно подорожали за несколько лет
Следственный комитет Белоруссии предупредил о рисках купания в необорудованных местах
Аварийные мосты в Тамбовской области признаны опасными для людей
Всего минута в настройках — и ребенок защищен: мошенники потеряют два пути для атаки
Про шторы в пол можно забыть: 7 современных решений для окон, которые полностью меняют интерьер
В Курске восстанавливают исторический облик центра к 1000-летию города
День физкультурника в Орле: от пляжного волейбола до матча ФК «Орёл»
Более 1500 атлетов соберутся в Казани на соревнованиях Спартакиады
Красные скалы, глубокие трещины и полное ощущение Марса: необычная локация всего в двух часах от Екатеринбурга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.