Расширение платных парковочных зон в Минске затронуло ряд улиц в нескольких районах

В Минске с 3 августа вступило в силу расширение зоны платных автомобильных парковок. Об этом сообщило госучреждение "Парковки столицы".
Платной парковке подлежат участки на следующих улицах: Короля (от ул. Сухой до дома 51), К. Цеткин, Гебелева (от ул. Иерусалимской до ул. Коллекторной), Андреевская (от ул. Пулихова до ул. Захарова), Пулихова (от ул. Смоленской до ул. Первомайской), В. Хоружей (площадка вдоль дома 10 корпус 2, домов 14 и 16), Натуралистов (напротив дома 10 по нечётной стороне и от пр. Независимости до ул. Кедышко).
Водителям рекомендуется ознакомиться с правилами работы парковок и договором публичной оферты на сайте учреждения parkouka. by и на информационных стендах.
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