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Правила выгула собак в Белоруссии: какие ограничения действуют сейчас

Беларусь

Правила выгула собак в Белоруссии остались прежними: сообщения об их ужесточении и введении новых штрафов за уборку отходов жизнедеятельности животных не соответствуют действительности. Административная ответственность за подобные нарушения действует давно, изменилась лишь нумерация статей в законодательстве.

Прогулка с собакой
Фото: unsplash.com by Cohen Berg is licensed under Free to use under the Unsplash License
Прогулка с собакой

До 19 июня 2026 года ответственность регулировалась статьей 16.30 КоАП Белоруссии, после этой даты данные нормы перенесены в статью 19.15 КоАП ("Нарушение порядка содержания в домашних условиях животных-компаньонов"). Размер штрафа за нарушение правил содержания остался неизменным и составляет до 15 базовых величин (675 белорусских рублей).

Ограничения по посещению объектов

Согласно Закону от 1 апреля 2024 г. № 361-З "Об ответственном обращении с животными", владельцам запрещено приводить животных-компаньонов в следующие места:

Категория объектов Особенности и исключения
Торговля и общепит Запрещены магазины (кроме зоомагазинов) и кафе/рестораны (допускаются нестационарные точки питания).
Социальная инфраструктура Запрещены учреждения образования, здравоохранения, бытового и социального обслуживания.
Культура и спорт Запрещены объекты культурной инфраструктуры, спортивные сооружения и организации физкультуры.
Прочие зоны Животноводческие объекты и любые места, где владелец установил внутренний запрет.

Ограничения не касаются собак-поводырей. Также животные могут посещать указанные объекты при проведении специализированных выставок или спортивно-массовых мероприятий, если это предусмотрено регламентом события.

Правила выгула и обязанности владельца

Порядок выгула определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 г. № 834. Владельцы обязаны использовать площадки, отведенные местными исполнительными органами (списки таких мест доступны на сайтах районных администраций Минска).

На владельца животного возложены следующие обязанности:

  • убирать продукты жизнедеятельности питомца (кроме собак-поводырей) в местах, не являющихся постоянным местом нахождения животного;
  • обеспечивать безопасность окружающих людей и животных, а также сохранность чужого имущества;
  • не допускать купания питомца в водоемах рядом с зонами массового отдыха людей.
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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