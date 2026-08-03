Правила выгула собак в Белоруссии: какие ограничения действуют сейчас

Правила выгула собак в Белоруссии остались прежними: сообщения об их ужесточении и введении новых штрафов за уборку отходов жизнедеятельности животных не соответствуют действительности. Административная ответственность за подобные нарушения действует давно, изменилась лишь нумерация статей в законодательстве.
До 19 июня 2026 года ответственность регулировалась статьей 16.30 КоАП Белоруссии, после этой даты данные нормы перенесены в статью 19.15 КоАП ("Нарушение порядка содержания в домашних условиях животных-компаньонов"). Размер штрафа за нарушение правил содержания остался неизменным и составляет до 15 базовых величин (675 белорусских рублей).
Согласно Закону от 1 апреля 2024 г. № 361-З "Об ответственном обращении с животными", владельцам запрещено приводить животных-компаньонов в следующие места:
|Категория объектов
|Особенности и исключения
|Торговля и общепит
|Запрещены магазины (кроме зоомагазинов) и кафе/рестораны (допускаются нестационарные точки питания).
|Социальная инфраструктура
|Запрещены учреждения образования, здравоохранения, бытового и социального обслуживания.
|Культура и спорт
|Запрещены объекты культурной инфраструктуры, спортивные сооружения и организации физкультуры.
|Прочие зоны
|Животноводческие объекты и любые места, где владелец установил внутренний запрет.
Ограничения не касаются собак-поводырей. Также животные могут посещать указанные объекты при проведении специализированных выставок или спортивно-массовых мероприятий, если это предусмотрено регламентом события.
Порядок выгула определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 г. № 834. Владельцы обязаны использовать площадки, отведенные местными исполнительными органами (списки таких мест доступны на сайтах районных администраций Минска).
На владельца животного возложены следующие обязанности:
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