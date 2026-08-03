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В минском парке разозленные осы из потревоженного гнезда покусали посетителей фестиваля

Беларусь

Несколько посетителей фестиваля водных фонариков в Ботаническом саду Минска пострадали от укусов ос. Инцидент произошел 1 августа, когда насекомые атаковали людей в зоне отдыха у воды.

Укус осы на руке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Укус осы на руке

По сообщениям очевидцев, опубликованным в социальных сетях, осы покусали группу людей, в том числе детей. Пострадавшим потребовалась помощь бригады скорой помощи, которая дежурила на территории мероприятия.

Организаторы фестиваля сообщили, что после получения первых жалоб опасный участок был ограничен оградительными лентами. Доступ людей в эту зону запрещен.

По данным организаторов, после изоляции участка новых случаев укусов не зафиксировано. Точное число пострадавших официально не названо.

По оценке эксперта по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирины Петровой, своевременная локализация зоны с гнездами насекомых позволяет избежать массовых аллергических реакций среди посетителей открытых площадок.

Экспертная оценка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам — Ирина Викторовна Петрова.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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В минском парке разозленные осы из потревоженного гнезда покусали посетителей фестиваля
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