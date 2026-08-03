В минском парке разозленные осы из потревоженного гнезда покусали посетителей фестиваля

Несколько посетителей фестиваля водных фонариков в Ботаническом саду Минска пострадали от укусов ос. Инцидент произошел 1 августа, когда насекомые атаковали людей в зоне отдыха у воды.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Укус осы на руке

По сообщениям очевидцев, опубликованным в социальных сетях, осы покусали группу людей, в том числе детей. Пострадавшим потребовалась помощь бригады скорой помощи, которая дежурила на территории мероприятия.

Организаторы фестиваля сообщили, что после получения первых жалоб опасный участок был ограничен оградительными лентами. Доступ людей в эту зону запрещен.

По данным организаторов, после изоляции участка новых случаев укусов не зафиксировано. Точное число пострадавших официально не названо.

По оценке эксперта по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирины Петровой, своевременная локализация зоны с гнездами насекомых позволяет избежать массовых аллергических реакций среди посетителей открытых площадок.

Экспертная оценка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам — Ирина Викторовна Петрова.