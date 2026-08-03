Изоляция пожилых людей в Белоруссии и других странах приводит к росту рисков деменции, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых патологий. Для борьбы с одиночеством и мониторинга здоровья стариков в Южной Корее начали массово внедрять роботов-помощников в виде кукол с искусственным интеллектом.
Устройство под названием "Хедоль" (Hyodol) способно вести диалог, используя технологии ChatGPT, и напоминать подопечному о приеме лекарств или еде. По данным СМИ, к 2025 году в Корее было распространено около 12 тысяч таких устройств. Система оснащена инфракрасным датчиком: если движения человека отсутствуют в течение суток, робот отправляет сигнал тревоги в службу сестринского ухода.
Технический функционал куклы включает:
По оценке эксперта по социальной политике и демографии регионов Елены Михайловны Романовой, использование ИИ-суррогатов вместо живого общения может быть опасным для психики пожилых людей, особенно при начальных стадиях деменции, так как стирает грань между реальностью и алгоритмом. Также существует риск утечки персональных и финансовых данных через микрофоны устройств.
В Белоруссии средняя продолжительность жизни составляет около 74 лет, что делает актуальным создание среды для живого общения, прежде всего для женщин старшего возраста. Вместо технологических заменителей акцент делается на вовлечение пенсионеров в общественную жизнь и обучение.
Текущие показатели активности пожилых граждан Белоруссии:
|Направление
|Показатель / Масштаб
|Досуг и развитие
|более 50 тыс. человек в кружках и клубах
|Цифровая грамотность
|около 6 тыс. учащихся в 200+ кружках
|Волонтерство
|свыше 15% лиц старшего поколения
|Туризм
|около 400 адаптированных маршрутов
Решение проблемы одиночества в Белоруссии сейчас связывают с укреплением семейных связей и развитием центров передачи опыта, где пожилые люди могут выступать наставниками для молодежи. Это позволяет вернуть старшему поколению чувство значимости без использования технических имитаций общения.
Экспертная оценка: эксперт по социальной политике и демографии регионов — Елена Михайловна Романова.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.