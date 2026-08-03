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Куклы Хедоль заменяют общение и следят за здоровьем стариков в Корее

Беларусь

Изоляция пожилых людей в Белоруссии и других странах приводит к росту рисков деменции, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых патологий. Для борьбы с одиночеством и мониторинга здоровья стариков в Южной Корее начали массово внедрять роботов-помощников в виде кукол с искусственным интеллектом.

Полицейский и пожилой мужчина
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Полицейский и пожилой мужчина

Устройство под названием "Хедоль" (Hyodol) способно вести диалог, используя технологии ChatGPT, и напоминать подопечному о приеме лекарств или еде. По данным СМИ, к 2025 году в Корее было распространено около 12 тысяч таких устройств. Система оснащена инфракрасным датчиком: если движения человека отсутствуют в течение суток, робот отправляет сигнал тревоги в службу сестринского ухода.

Технический функционал куклы включает:

  • запись ответов на вопросы о самочувствии для удаленной передачи врачам;
  • анализ эмоционального состояния через технологии Microsoft с последующим отчетом соцработникам;
  • оперативное оповещение служб при выявлении суицидальных намерений или тревожных состояний.

По оценке эксперта по социальной политике и демографии регионов Елены Михайловны Романовой, использование ИИ-суррогатов вместо живого общения может быть опасным для психики пожилых людей, особенно при начальных стадиях деменции, так как стирает грань между реальностью и алгоритмом. Также существует риск утечки персональных и финансовых данных через микрофоны устройств.

Меры по социальной интеграции в Белоруссии

В Белоруссии средняя продолжительность жизни составляет около 74 лет, что делает актуальным создание среды для живого общения, прежде всего для женщин старшего возраста. Вместо технологических заменителей акцент делается на вовлечение пенсионеров в общественную жизнь и обучение.

Текущие показатели активности пожилых граждан Белоруссии:

Направление Показатель / Масштаб
Досуг и развитие более 50 тыс. человек в кружках и клубах
Цифровая грамотность около 6 тыс. учащихся в 200+ кружках
Волонтерство свыше 15% лиц старшего поколения
Туризм около 400 адаптированных маршрутов

Решение проблемы одиночества в Белоруссии сейчас связывают с укреплением семейных связей и развитием центров передачи опыта, где пожилые люди могут выступать наставниками для молодежи. Это позволяет вернуть старшему поколению чувство значимости без использования технических имитаций общения.

Экспертная оценка: эксперт по социальной политике и демографии регионов — Елена Михайловна Романова.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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