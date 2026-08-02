Белорусские бобры бьют рекорды: города стали новой средой обитания

Популяция евразийского бобра в Белоруссии достигла своего исторического максимума — сегодня в стране насчитывается около 60 тысяч особей. Животные практически полностью заселили все подходящие водотоки республики и начали активно мигрировать в сторону населенных пунктов, включая крупные города.

Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бобер

В Минске грызунов фиксируют на реке Свислочь (от Немиги до Дроздов), в Лошицком парке и в Слепянской водной системе. По словам доктора наук, профессора Василия Гричика из НПЦ НАН Белоруссии по биоресурсам, появление животных в городах не связано с поиском ресурсов или кормовой базы — городские локации служат для них лишь транзитными остановками во время миграций молодых особей, которые отделяются от семей.

Особенности поведения и риски соседства

Бобры являются полуводными животными и могут перемещаться не только по рекам и каналам, но и по суше. Из-за этого они часто попадают в ДТП на автомобильных трассах. Несмотря на общую скрытность ("интровертность"), при высокой плотности популяции животные всё чаще оказываются вблизи жилья.

Параметр Характеристика Рацион Строго вегетарианский: кора, побеги ивы, ольхи, осины, кувшинки, осока. Рыбу не едят. Отношение к людям Избегают контактов, при опасности уходят в воду или подают сигнал сородичам хлопком хвоста по воде. Опасность Могут серьезно травмировать зубами при попытке поймать их на суше или загнать в угол.

Специалисты рекомендуют соблюдать дистанцию не менее 4-5 метров при фотографировании животных. Попытки взять бобра на руки могут привести к тяжелым травмам, включая повреждение крупных артерий.

Восстановление вида в Белоруссии началось с 1920-х годов. Тогда из-за интенсивной охоты за мехом в мире осталось около 1200 особей, и одна из крупнейших групп (около 200 животных) сохранилась в верхнем течении Березины. В 1925 году здесь был создан Государственный охотничий заповедник (ныне Березинский биосферный заповедник), который стал базой для разведения и последующего расселения бобров по территории СССР.

В настоящее время в НПЦ НАН Белоруссии по биоресурсам ведется работа по реконструкции генетической истории евразийского бобра. Научный сотрудник Оксана Соловей с помощью молекулярно-генетических методов исследует, как "бутылочное горлышко" (резкое падение численности в прошлом) отразилось на генофонде вида и какие адаптационные процессы происходят сейчас.

Регулирование численности через охоту сегодня признано малоэффективным из-за низкого спроса на пушнину. Разрешенный период промысла установлен с сентября по март, однако интерес добытчиков к этому виду минимален.