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Ограничения на посещение общественных мест с собаками в Минске: исключения и правила

Беларусь » Минск

Владельцы собак в Минске теперь ограничены в посещении большинства общественных пространств, а за несоблюдение правил гигиены при выгуле предусмотрены штрафы до 675 белорусских рублей. Согласно обновленному законодательству Белоруссии, вход с животными-компаньонами запрещен в торговые объекты, кафе, образовательные и медицинские учреждения, а также в культурные центры и спортивные сооружения.

Пенсионерка с собакой
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионерка с собакой

Ограничения касаются всех жителей города, за исключением владельцев собак-поводырей. Допускается посещение только зоомагазинов (в том числе расположенных в торговых центрах), если владелец считает необходимым примерить аксессуары на питомца. Также запрет не действует, если конкретный объект установил свой внутренний порядок посещения с животными и разместил соответствующее уведомление.

Для прогулок предусмотрены специальные зоны, которые различаются по оснащению:

  • Специализированные площадки - огороженные территории с тренажерами. Только здесь разрешено снимать поводок и намордник.
  • Места для выгула - открытые пространства без ограждений, определенные районными администрациями для социализации животных.

Правила содержания и ответственность

По закону владельцы обязаны использовать поводок и намордник при перемещении по городу. Без намордника могут гулять только щенки до трех месяцев и собаки ростом до 25 см, однако амуниция рекомендуется в транспорте и местах скопления людей для безопасности окружающих и самого животного.

Ключевые требования к владельцам включают:

Обязанность Последствие/Ограничение
Уборка продуктов жизнедеятельности Штраф до 15 базовых величин (675 BYN)
Контроль поведения животного Ответственность за ущерб людям, имуществу и государству
Выбор места для купания Запрет на нахождение в воде вблизи мест массового отдыха

Жители Минска отмечают несоответствие инфраструктуры реальным потребностям. В частности, владельцы собак указывают на недостаточную площадь муниципальных площадок и износ тренажеров, за исключением некоторых новых жилых комплексов (например, "Северный Берег"), где предусмотрены системы мойки лап и двойные шлюзы для предотвращения побега животных.

По оценке специалиста по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольги Николаевны Морозовой, разрыв между законодательным требованием выгуливать собак в отведенных местах и фактическим состоянием этих зон может привести к росту конфликтов между горожанами. Если количество и качество специализированных площадок не будет соответствовать числу владельцев животных, нагрузка на общественные парки останется высокой, несмотря на введенные штрафы.

Экспертная оценка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов — Ольга Николаевна Морозова.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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