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Температура воздуха в юго-восточных регионах Белоруссии поднимется до +37 °С

Беларусь

В Минске 2 августа ожидаются дожди с грозами и температура воздуха до +28 °С. Об этом сообщает Белгидромет.

Поле с рулонами сена на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поле с рулонами сена на закате

Ночью в столице с вероятностью 80-90% пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура составит +20…+22 °С (в окрестностях города — +17…+19 °С), ветер южный и северо-западный со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. Днем прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, температура поднимется до +26…+28 °С.

На большей части территории Белоруссии в первой половине суток ожидаются дожди и грозы, местами — сильные ливни, град и порывистый ветер. Днем осадки пройдут только в отдельных районах. Температура воздуха ночью составит +16…+22 °С, днем — от +23 °С на северо-западе до +37 °С на юго-востоке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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