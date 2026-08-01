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ГАИ Белоруссии усилила контроль на дорогах Брестской области из-за пяти смертей

Беларусь

Личный состав Госавтоинспекции Белоруссии поднят по тревоге и переведен на усиленный режим службы. Решение принял министр внутренних дел Иван Кубраков из-за роста аварийности на дорогах страны, сообщает МВД Белоруссии.

Мотоциклист на горной дороге
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мотоциклист на горной дороге

Наиболее критическая ситуация зафиксирована в Брестской области. За последние двое суток там произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли пять человек и столько же получили травмы.

Для стабилизации обстановки на Брестчине задействованы дополнительные силы:

  • экипажи ГАИ из Гомельской и Гродненской областей;
  • мотопатрули;
  • дополнительные наряды спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Белоруссии.

Инспекторы сосредоточились на выявлении опасных нарушений, прежде всего со стороны водителей мотоциклов. Основное внимание уделяется превышению скорости и хулиганству на дороге. Мотопатрули работают в режиме гласного и смешанного контроля, усиливая присутствие на трассах в вечерние и ночные часы.

В Госавтоинспекции заявили, что к нарушителям будут применяться максимально жесткие меры ответственности, включая изъятие транспортных средств.

По оценке эксперта по безопасности дорожного движения Андрея Викторовича Киселёва, привлечение мотопатрулей и спецподразделений в ночное время позволяет оперативно перекрывать опасные участки и пресекать групповые заезды мотоциклистов, которые часто становятся причиной тяжелых аварий.

Экспертная оценка: эксперт по безопасности дорожного движения — Андрей Викторович Киселёв.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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