В Минске осужден иностранец, перевозивший наркотические свертки по указанию куратора

Суд приговорил 27-летнего иностранца к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере. Мужчина, ранее не судимый, будет отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима; также назначен штраф в размере 200 базовых величин (9 тыс. бел. руб.).

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наручники и молоток

События развивались по следующей схеме:

Этап Событие Март 2026 года Поиск подработки в интернете в стране проживания, согласие на поездку в Минск за вознаграждение около 1 500 долларов. Прибытие в Белоруссию Перелет в Минск за счет организаторов, аренда жилья, покупка телефона и сим-карты по указанию куратора. Работа "закладчиком" Распределение запрещенных веществ по тайникам; по словам осужденного, отказ был невозможен из-за угроз со стороны "спортиков". Задержание Задержан оперативниками наркоконтроля на ул. Парниковой при попытке создать третий тайник.

В ходе обыска смартфона задержанного были найдены географические координаты, которые позволили сотрудникам правоохранительных органов изъять сверток с 93,55 г мефедрона.

Как сообщила старший помощник прокурора Партизанского района Минска Елена Пономарёва, осужденный не был официально трудоустроен и холост. Вину в преступлении он признал полностью и раскаялся.

Помимо тюремного срока и штрафа, суд на основании ч. 1 ст. 46-1 УК конфисковал в собственность государства два мобильных телефона фигуранта.

Приговор по ч. 4 ст. 328 УК Белоруссии не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован.