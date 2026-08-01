В Минске осужден иностранец, перевозивший наркотические свертки по указанию куратора

Суд приговорил 27-летнего иностранца к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере. Мужчина, ранее не судимый, будет отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима; также назначен штраф в размере 200 базовых величин (9 тыс. бел. руб.).
События развивались по следующей схеме:
|Этап
|Событие
|Март 2026 года
|Поиск подработки в интернете в стране проживания, согласие на поездку в Минск за вознаграждение около 1 500 долларов.
|Прибытие в Белоруссию
|Перелет в Минск за счет организаторов, аренда жилья, покупка телефона и сим-карты по указанию куратора.
|Работа "закладчиком"
|Распределение запрещенных веществ по тайникам; по словам осужденного, отказ был невозможен из-за угроз со стороны "спортиков".
|Задержание
|Задержан оперативниками наркоконтроля на ул. Парниковой при попытке создать третий тайник.
В ходе обыска смартфона задержанного были найдены географические координаты, которые позволили сотрудникам правоохранительных органов изъять сверток с 93,55 г мефедрона.
Как сообщила старший помощник прокурора Партизанского района Минска Елена Пономарёва, осужденный не был официально трудоустроен и холост. Вину в преступлении он признал полностью и раскаялся.
Помимо тюремного срока и штрафа, суд на основании ч. 1 ст. 46-1 УК конфисковал в собственность государства два мобильных телефона фигуранта.
Приговор по ч. 4 ст. 328 УК Белоруссии не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.