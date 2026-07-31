На Цнянском водохранилище в Минске этим летом откроется крупнейший в Белоруссии плавучий аквапарк. Его площадь составит около 2000 квадратных метров, объект разместят на территории жилого комплекса "Северный Берег" в парке Lakeside. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".
Аквапарк будет доступен взрослым и детям от шести лет с ростом от 120 сантиметров при условии сопровождения совершеннолетних. Максимально допустимый вес — 150 килограммов.
Жители столицы уже заметили монтаж надувных горок на водохранилище и делятся снимками в соцсетях. Посещение аквапарка будет платным, стоимость билетов станет известна позже.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.