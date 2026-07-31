В Минске на Цнянском водохранилище откроют крупнейший в стране плавучий аквапарк

На Цнянском водохранилище в Минске этим летом откроется крупнейший в Белоруссии плавучий аквапарк. Его площадь составит около 2000 квадратных метров, объект разместят на территории жилого комплекса "Северный Берег" в парке Lakeside. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Аквапарк

Аквапарк будет доступен взрослым и детям от шести лет с ростом от 120 сантиметров при условии сопровождения совершеннолетних. Максимально допустимый вес — 150 килограммов.

Жители столицы уже заметили монтаж надувных горок на водохранилище и делятся снимками в соцсетях. Посещение аквапарка будет платным, стоимость билетов станет известна позже.