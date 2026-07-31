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Минчанин получил два года ограничения свободы за езду без водительских прав

Беларусь

В Минске 39-летний мужчина осужден за многократное управление автомобилем без водительского удостоверения. Суд назначил ему два года ограничения свободы и крупный штраф.

Водитель
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Водитель

Правонарушитель, работающий плиточником в частной компании, никогда не получал прав, но систематически выезжал на дороги. В течение года он неоднократно управлял транспортным средством, что уже приводило к его административной и уголовной ответственности.

Последний эпизод зафиксировали камеры видеонаблюдения на одной из автозаправочных станций по улице Машиностроителей в Заводском районе. Мужчина приехал туда на автомобиле Chrysler Voyager. В суде он признал вину и пояснил, что машина досталась ему от знакомого в счет погашения долга.

Вид наказания Срок и сумма
Ограничение свободы 2 года (направление в учреждение открытого типа)
Штраф 18 200 BYN
Запрет на управление транспортом 8 лет

Решение принято по части 2 статьи 317-2 УК ("Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления"). При вынесении приговора суд учел, что мужчина ранее уже был судим в том числе за аналогичное преступление. На иждивении осужденного находятся четверо детей.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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