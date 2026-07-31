Минчанин получил два года ограничения свободы за езду без водительских прав

В Минске 39-летний мужчина осужден за многократное управление автомобилем без водительского удостоверения. Суд назначил ему два года ограничения свободы и крупный штраф.
Правонарушитель, работающий плиточником в частной компании, никогда не получал прав, но систематически выезжал на дороги. В течение года он неоднократно управлял транспортным средством, что уже приводило к его административной и уголовной ответственности.
Последний эпизод зафиксировали камеры видеонаблюдения на одной из автозаправочных станций по улице Машиностроителей в Заводском районе. Мужчина приехал туда на автомобиле Chrysler Voyager. В суде он признал вину и пояснил, что машина досталась ему от знакомого в счет погашения долга.
|Вид наказания
|Срок и сумма
|Ограничение свободы
|2 года (направление в учреждение открытого типа)
|Штраф
|18 200 BYN
|Запрет на управление транспортом
|8 лет
Решение принято по части 2 статьи 317-2 УК ("Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления"). При вынесении приговора суд учел, что мужчина ранее уже был судим в том числе за аналогичное преступление. На иждивении осужденного находятся четверо детей.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.