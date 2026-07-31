В Белоруссии появилась доступная альтернатива КАСКО для защиты авто

В Белоруссии запустили программу страхования "Мини-КАСКО". Этот полис стал доступной альтернативой полному автострахованию, так как позволяет защитить машину от конкретных рисков без оплаты полного пакета услуг. Об этом в эфире программы "Говорит и показывает Минск" на "Радио-Минск" рассказал генеральный директор государственной страховой компании Сергей Якубицкий.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Что покрывает страховка и сколько стоит

Полис работает по узкому перечню событий. Страховая выплата предусмотрена в следующих случаях:

столкновение с дикими животными;

ураган или сильный ветер;

подтопление автомобиля (включая гидроудар).

Стоимость полиса зависит от цены автомобиля. По словам Сергея Якубицкого, если машина стоит 10 000 рублей, страховка обойдется примерно в 60 рублей за год, что составляет около 5 рублей в месяц.

Техпомощь на дорогах

Вместе с программой "Мини-КАСКО" водителям предложили услугу технической помощи. Если автомобиль сломался в пути, владелец полиса может позвонить по короткому номеру единого контакт-центра. После этого компания организует выезд ремонтной бригады или эвакуатор.

Новые программы доступны автовладельцам по всей Белоруссии. Они позволяют дополнить обязательное страхование гражданской ответственности (автогражданку), чтобы получить компенсацию при природных и дорожных форс-мажорах.