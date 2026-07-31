Похититель шпица в Минске объяснил кражу желанием заботиться о собаке

В Минске 45-летний мужчина похитил породистую собаку из тамбура магазина. По данным милиции, мужчина забрал шпица, пока хозяйка питомца зашла за покупками.

Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены Померанский шпиц

Владелица обнаружила пропажу сразу после возвращения и обратилась в правоохранительные органы. Согласно заявлению пострадавшей, стоимость собаки составляет 2 000 белорусских рублей.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Мужчина пояснил, что забрал животное, чтобы заботиться о нем. Собаку уже вернули законной хозяйке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".