Карты UnionPay от Беларусбанка стали доступны для оплаты в 180 странах

Беларусбанк возобновил выпуск физических карт платежной системы UnionPay. Обновленные инструменты доступны в версиях Gold и Platinum, причем премиальная карта получила новый дизайн с изображением дракона.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Паспорт, наличные доллары и солнцезащитные очки на окне

Для жителей Белоруссии это означает появление удобного инструмента для поездок в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, ОАЭ и СНГ. Карты работают в 180 странах мира, где установлены терминалы и банкоматы UnionPay.

Параметр Детали Доступные валюты Белорусский рубль (BYN), доллар США (USD), российский рубль (RUB), китайский юань (CNY) Технологии защиты Протоколы 3D-Secure, бесконтактная оплата NFC Особенности Platinum Светодиод в дизайне карты, который загорается при каждой успешной бесконтактной оплате

Условия и управление картой

Владельцы карт могут бесплатно менять ПИН-код в инфокиосках и банкоматах банка без ограничений по количеству операций. Управление счетами доступно через новый онлайн-банк Belarusbank, а также в системах Интернет-банкинга и М-банкинга.

Ответы на популярные вопросы

Где можно использовать карту?

В любой торговой точке мира, отмеченной логотипом UnionPay. Система охватывает миллионы терминалов в 180 странах.

В каких валютах открывается счет?

Карта поддерживает расчеты в белорусских и российских рублях, долларах США и китайских юанях.