Карты UnionPay от Беларусбанка стали доступны для оплаты в 180 странах

Беларусбанк возобновил выпуск физических карт платежной системы UnionPay. Обновленные инструменты доступны в версиях Gold и Platinum, причем премиальная карта получила новый дизайн с изображением дракона.
Для жителей Белоруссии это означает появление удобного инструмента для поездок в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, ОАЭ и СНГ. Карты работают в 180 странах мира, где установлены терминалы и банкоматы UnionPay.
|Параметр
|Детали
|Доступные валюты
|Белорусский рубль (BYN), доллар США (USD), российский рубль (RUB), китайский юань (CNY)
|Технологии защиты
|Протоколы 3D-Secure, бесконтактная оплата NFC
|Особенности Platinum
|Светодиод в дизайне карты, который загорается при каждой успешной бесконтактной оплате
Владельцы карт могут бесплатно менять ПИН-код в инфокиосках и банкоматах банка без ограничений по количеству операций. Управление счетами доступно через новый онлайн-банк Belarusbank, а также в системах Интернет-банкинга и М-банкинга.
В любой торговой точке мира, отмеченной логотипом UnionPay. Система охватывает миллионы терминалов в 180 странах.
Карта поддерживает расчеты в белорусских и российских рублях, долларах США и китайских юанях.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.