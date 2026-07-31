Белорусская железная дорога запустила сервис экспресс-доставки грузов в Узбекистан

Беларусь и Узбекистан запустили экспресс-поезда для грузоперевозок

Белоруссия и Узбекистан запустили новый железнодорожный сервис, который сокращает срок доставки грузов между странами с двух месяцев до 5-7 суток. О запуске сообщил начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути с поездом и вагонами

Основной механизм ускорения заключается в движении состава по расписанию пассажирских поездов без дополнительных остановок и расформирования вагонов на промежуточных станциях. Это позволяет сократить время в пути почти вдвое по сравнению с традиционными грузовыми перевозками.

В первый рейс отправили продукцию деревообработки, продовольственные товары, сахар, комбикорма и картофельный крахмал. В дальнейшем планируют добавить контейнерные отправки.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что переход на фиксированное расписание и исключение расформирования составов снижает операционные риски и делает сроки поставки предсказуемыми для бизнеса.

Гибкость партий и логистика

Новый сервис меняет требования к объему отгрузок. Предприятиям больше не нужно накапливать товар для полной загрузки 60-тонного вагона — в состав поезда можно включить отдельные 20-тонные контейнеры или сборные грузы от нескольких отправителей.

По словам председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника, сокращение срока доставки до недели существенно меняет логистику между странами. Сейчас готовится запуск аналогичных поездов в обратном направлении — из Узбекистана в Белоруссию.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что возможность отправки малых партий грузов снижает нагрузку на складские запасы компаний и позволяет ускорить оборачиваемость капитала за счет более частого цикла поставок.

В долгосрочной перспективе стороны намерены перевести курсирование сборных поездов в регулярный режим и оптимизировать тарифы по всему маршруту для повышения конкурентоспособности перевозок.