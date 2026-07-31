Выпускники учебных заведений Белоруссии приступают к работе по распределению

Выпускники учебных заведений Белоруссии в августе приступают к работе по распределению. Особенности трудоустройства, размер выплат и правила увольнения зависят от типа образования и условий контракта.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Офис Epic Games

Сроки и условия трудоустройства

По общему правилу молодые специалисты выходят на работу 1 августа. Однако начать деятельность можно раньше, если выпускник уже получил диплом и направление. При этом важно учитывать, что закон предоставляет выпускникам отдых: 31 календарный день для большинства и 45 дней для педагогов. Если использовать этот срок не полностью, оставшиеся дни нельзя перенести на другое время или заменить денежной компенсацией.

Срок обязательной отработки зависит от уровня образования:

высшее и среднее специальное образование — два года;

профессионально-техническое образование — один год;

обучение по целевому направлению — пять лет.

При заключении трудового договора срок его действия не может быть меньше периода обязательной отработки. Кроме того, нанимателю запрещено устанавливать для молодых специалистов предварительное испытание.

Денежные выплаты и льготы

Молодые специалисты имеют право на несколько видов финансовой поддержки:

Вид выплаты Условие и размер Единовременная помощь Размер стипендии за последний семестр (или социальная стипендия). Выплачивается в первый месяц работы. Пособие на переезд Один оклад или тарифная ставка. Положено тем, кто переехал в другой населенный пункт. Стимулирующие выплаты В сфере образования и культуры — от 20% до 45% оклада.

Дополнительно в Налоговом кодексе предусмотрен ежемесячный налоговый вычет для выпускников. Эта льгота действует в течение срока распределения, а если человек остается в организации после отработки — до семи лет со дня трудоустройства.

Также доступен льготный кредит на покупку белорусских потребительских товаров (до 30 бюджетов прожиточного минимума) под 25% ставки рефинансирования сроком на пять лет. Платежи начинаются через полгода, но условием получения кредита является полная отработка распределения.

Перераспределение и увольнение

Наниматель не имеет права отказать в приеме молодого специалиста, так как уведомление о направлении приходит в организацию заранее.

Уволиться по собственному желанию до окончания срока отработки без законных оснований нельзя. В таком случае выпускник обязан возместить государству стоимость обучения.

Допустим перевод на другую должность или перераспределение в иную организацию, если новая работа соответствует специальности и квалификации. Для этого требуется согласие текущего работодателя, новой организации и решение комиссии в учебном заведении.

Отпуска и перерывы в работе

Первый трудовой отпуск обычно предоставляется после шести месяцев работы. В дальнейшем график определяется внутренним распорядком предприятия.

В срок обязательной отработки засчитываются следующие периоды:

служба в армии;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Чтобы эти периоды были учтены, работнику необходимо подать соответствующее заявление.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли работать не по специальности в период отработки?

Нет, работа по иной специальности в этот период недопустима. Возможен только карьерный рост или перевод на должность, соответствующую квалификации.

Где искать дополнительные льготы?

Рекомендуется изучить коллективный договор организации. Там могут быть прописаны выплаты на аренду жилья и другие меры поддержки.

"Если молодой специалист не имеет законных оснований для прекращения обязательной отработки и увольняется по собственной инициативе, ему придется возместить государству средства, затраченные на обучение", — сказала главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников образования и науки Вероника Менчицкая.