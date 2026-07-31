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Девалютизация в Белоруссии: рублевые депозиты обгоняют прогнозы

Беларусь

Экономика Белоруссии демонстрирует рост: по итогам первого полугодия 2026 года ВВП страны увеличился на 1,5%. Основным драйвером восстановления стало снижение процентных ставок, что сделало кредиты доступнее для предприятий и стимулировало реальный сектор экономики.

Мужчина за монитором с графиком
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина за монитором с графиком

Об этом сообщил председатель правления Национального банка Роман Головченко в ходе расширенного заседания правления 30 июля. По его словам, банковская система не только выполняет, но и перевыполняет основные целевые показатели.

Инвестиции в производство и модернизацию

За первое полугодие предприятия получили около 3,6 млрд рублей инвестиционных кредитов. Средняя ставка по новым займам сейчас составляет чуть более 10%, что позволяет заводам обновлять оборудование и запускать новые проекты. До конца года банкам предстоит выдать еще около 4 млрд рублей.

Для поддержки бизнеса Нацбанк снизил расчетную величину стандартного риска до 10,69%. Также зафиксировано снижение ставки по новым инвесткредитам почти на 1% с начала года. Помимо финансов, банки предоставляют заемщикам консультационную помощь в структурировании сделок.

Поддержка отечественных товаров и вклады населения

Около 1 млрд рублей было выдано на покупку белорусских товаров, при этом наиболее активным направлением стало кредитование на приобретение автомобилей собственного производства.

Растет доверие граждан к национальной валюте. Доля вкладов населения на срок от одного до трех лет существенно увеличилась, а депозиты сроком свыше трех лет выросли в 3,8 раза. Сейчас доля таких долгосрочных вкладов приближается к 5%, что в два раза выше запланированного показателя (2,5%).

Инфляция и внешняя торговля

В Белоруссии наблюдается структурное замедление инфляции. В июне годовой прирост цен составил 4,3% против 6,8% в декабре 2025 года. Базовая инфляция (4,8%) уже вошла в границы целевого уровня — до 5%.

Показатель Значение / Результат
Ставка рефинансирования (июнь) 9,25% годовых
Международные резервные активы (на 1 июля) 14,2 млрд долларов
Совокупная прибыль банков за полугодие почти 2 млрд рублей
Доля рублевой составляющей в денежной массе 68,3% (+3,2%)

Внешнеторговое сальдо за полугодие улучшилось на 400 млн долларов. Объем внешнеэкономических платежей, проведенных через белорусские банки, вырос более чем на 3 млрд долларов по сравнению с прошлым годом и составил 49 млрд долларов.

Ответы на популярные вопросы

Что значит снижение ставки рефинансирования до 9,25%?

Это сигнал для коммерческих банков о возможности снижать проценты по кредитам для бизнеса и населения, что делает заемные средства дешевле.

Как изменилась ситуация с валютой в стране?

Наблюдается тренд на девалютизацию: люди чаще выбирают рублевые депозиты, особенно долгосрочные (свыше одного года), а чистый приток иностранной валюты составил 800 млн долларов.

Достаточно ли у страны золотовалютных резервов?

Да, текущий объем активов в 14,2 млрд долларов обеспечивает три месяца импорта, что считается международным стандартом безопасности.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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