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Температурный контраст в Белоруссии: от +40 °С до значений ниже +20 °С

Беларусь

В Белоруссии зафиксирован резкий температурный контраст: аномальная жара конца июня сменилась прохладой и дождями в начале июля. Температура воздуха, которая ранее превышала +30 °С, опустилась ниже +20 °С.

Дождь на улице
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Дождь на улице

Причиной таких колебаний стало противостояние воздушных масс из Африки и Скандинавии на фоне глобального потепления климата. Это событие затронуло всю страну, приведя к установлению нестабильной погоды с частыми ливнями и грозами.

Рекорды июня: влияние африканского антициклона

В конце июня на Западную Европу и Белоруссию поступили теплые воздушные массы из Африки. Сухую погоду определял мощный антициклон, который создал так называемые "волны тепла".

Это привело к серьезным температурным отклонениям от нормы:

  • Средняя температура воздуха в третьей декаде июня превысила климатическую норму на 4,6 °С.
  • 29 июня 2026 года в Пинске был зафиксирован национальный рекорд — воздух прогрелся до +40,4 °С.
  • Более чем на 20 метеостанциях страны обновились абсолютные максимумы температуры для июня и всей истории наблюдений.

Почему в июле стало холодно

Резкое похолодание первой недели июля вызвало явление "омега-блокирования". Структура атмосферы приняла форму греческой буквы Ω: Западная Европа оказалась под "тепловым куполом" антициклона, а Восточная Европа — в зоне низкого давления.

В результате изменилась циркуляция воздуха: холодные массы из Скандинавии и Северной Атлантики вытеснили жару на юго-восток. Белоруссия попала в прохладные тыловые части циклонов.

Стык горячего воздуха из Западной Европы и холодного с севера запустил механизм мощной конвекции. Это привело к образованию кучево-дождевых облаков, ливням и шквалам на большей части территории страны.

Особенности погоды в Минске

Разница в погоде между районами столицы объясняется локальным характером летних осадков. В теплый период преобладают конвективные дожди: приземный воздух прогревается, поднимается вверх и конденсируется в облака.

Поскольку такие процессы зависят от местных факторов (испарение с почвы, водоемов и растений), они охватывают ограниченные площади. Из-за этого в одном районе Минска может идти сильный ливень, а в другом останется сухо и солнечно.

Пока над Европой сохраняется ложбина холода, в Белоруссии будет преобладать сырая и прохладная погода с кратковременными дождями.

Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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