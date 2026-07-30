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В Минске продолжается застройка площадок в Лошице и Масюковщине

Беларусь

В Минске планируют увеличить объемы строительства арендного жилья и продолжить освоение крупных площадок, включая новый микрорайон Зеленый Бор. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников в ходе встречи с коллективом комитета землеустройства.

Строительство домов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Строительство домов

По словам Черникова, сейчас город переходит к преимущественно точечной застройке, так как больших свободных участков почти не осталось. Тем не менее темп роста строительно-монтажных работ по итогам первого полугодия составил 102,4%.

Основные площадки и сроки строительства

Масштабное строительство продолжится в Лошице, Масюковщине и на "Северном береге". Последний проект планируют завершить через 10-15 лет.

Особое внимание уделяется микрорайону Зеленый Бор (район Колодищ). Там намерены возвести около 4 млн кв. м жилья. Освоение территории будет поэтапным, а полный расчет по работам — до 2040 года. В этом районе квартиры получат многодетные семьи и другие граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Параллельно там построят школы, детские сады и многофункциональные комплексы.

Ставка на арендное жилье и общежития

В ближайшие годы город сделает акцент на создании фонда арендного жилья, чтобы закрепить специалистов на рабочих местах. Планы по вводу таких объектов будут расти:

Год Плановый объем ввода (кв. м)
2026 около 36,6 тыс.
2027 порядка 100 тыс.

Также в столице развивают сеть современных общежитий, которые по уровню комфорта соответствуют полноценным квартирам. Объекты уже построены на ул. Лейтенанта Кижеватова и Долгиновском тракте, работы продолжаются в Лебяжьем.

Безопасность и цифровая гигиена

Помимо градостроительства Александр Черников затронул тему борьбы с киберпреступностью. Он призвал минчан соблюдать правила цифровой гигиены, чтобы не стать жертвами телефонных и интернет-мошенников.

"Кем бы ни назвался собеседник — работником банка, милиционером или госслужащим — ни при каких условиях нельзя сообщать пароли, ПИН-коды и коды подтверждения из СМС", — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников.

В случае подозрительного звонка рекомендуется прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию, от имени которой обратились мошенники.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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